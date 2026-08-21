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YouTube пропонує блогерам мільйони доларів, щоб вони не працювали з Netflix

Ірина Маймур 21 серпня 2026
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YouTube пропонує блогерам мільйони доларів, щоб вони не працювали з Netflix

YouTube готовий платити популярним блогерам мільйони доларів, щоб їхні нові відео певний час виходили тільки на платформі. Так сервіс намагається втримати авторів від паралельних угод із Netflix, який платить їм за одночасну публікацію контенту на обох платформах, пише Bloomberg.

YouTube розглядає кілька варіантів виплат. Компанія може безпосередньо фінансувати окремі програми або пропонувати блогерам частину доходів від великих рекламних угод із брендами. Остаточних контрактів поки що не уклали, однак, за даними Bloomberg, YouTube близький до домовленостей із кількома партнерами.

Для блогерів, які одночасно випускають відео на YouTube і Netflix, можуть змінитися й умови співпраці з платформою. YouTube може рідше залучати їх до власних маркетингових кампаній та заходів, а також не включати до розподілу доходів від окремих великих рекламних проєктів.

Netflix тим часом домовляється з десятками популярних ютуберів про одночасну публікацію їхнього контенту. Серед авторів, із якими стримінг уже працює, — Алан Чікін Чоу та Нік ДіДжованні. Компанія також веде переговори з іншими каналами й шоу, зокрема з Hot Ones.

Такі угоди дозволяють авторам отримувати додаткові мільйони доларів за відео, які вони й так створюють для YouTube, та виходити на аудиторію Netflix, що налічує понад 325 мільйонів передплатників.

YouTube вважає, що одночасна публікація одного й того самого відео на двох платформах може зменшувати перегляди та послаблювати його позицію як основного майданчика автора. Крім того, компанії складніше переконувати рекламодавців у цінності відео, якщо воно в той самий момент доступне і на Netflix.

Водночас не всі автори погоджуються на пропозиції стримінгу. Netflix просить передавати готові відео за кілька днів до публікації, що не завжди відповідає звичному темпу роботи ютуберів. У деяких випадках сервіс також вимагав прибирати з роликів рекламні інтеграції брендів.

Раніше YouTube і Netflix переважно працювали в різних сегментах: Netflix робив ставку на фільми та серіали за передплатою, а YouTube — на контент незалежних авторів. Останніми роками межа між платформами стирається: YouTube нарощує перегляди на телевізорах і купує права на великі трансляції, тоді як Netflix дедалі активніше додає контент, створений популярними ютуберами.

Зображення на обкладинці: Zulfugar Karimov / Unsplash
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