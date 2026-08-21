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В Альпах різко почастішали обвали після аномальної спеки 2026 року

Кирило Шостак 21 серпня 2026
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В Альпах різко почастішали обвали після аномальної спеки 2026 року

Після надзвичайно спекотного літа 2026 року в Альпах зафіксували рекордну кількість каменепадів та обвалів. У районі Монблану до кінця сезону їх може статися близько 450. Про це повідомляє Phys.org.

За словами геоморфолога Людовика Раванеля, 2026 рік, імовірно, стане рекордним не лише за кількістю каменепадів, а й за обсягом гірської породи, яка майже щодня відколюється від схилів.

Для порівняння, ще 10–20 років тому в масиві Монблан фіксували лише кілька десятків таких випадків за сезон. Попередній рекорд був 2022 року — тоді зареєстрували близько 300 каменепадів.

Раванель пов’язує більшість нинішніх обвалів із кліматичною кризою та підвищенням температур.

У тріщинах гірських порід протягом тисячоліть зберігався лід вічної мерзлоти, який фактично виконував роль «цементу» та утримував скелі разом. Під час тривалої спеки він тане, через що окремі фрагменти порід втрачають стійкість і відколюються.

Ще одним чинником є танення льодовиків. Коли вони стають тоншими, зменшується тиск, який раніше допомагав стабілізувати гірські схили. Навіть очікуване найближчими днями похолодання не означатиме швидкого повернення стабільності.

«Навіть якщо поверхня знову замерзне, величезна кількість тепла, накопичена влітку 2026 року, продовжуватиме проникати в ґрунт до листопада, грудня або навіть січня», — пояснив Раванель.

За його прогнозом, найбільші обвали можуть статися саме восени, хоча їхня загальна кількість може зменшитися. Така нестабільність гірських порід створює серйозну небезпеку для альпіністів.

Раніше повідомлялося, що через аномальну спеку історичний сад Клода Моне в Живерні на півночі Франції втрачає частину рослин. Садівники кажуть, що такого масштабу пошкоджень не бачили раніше.

Фото на обкладинці: Kateer / Wikimedia Commons
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