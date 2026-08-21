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На кінофестивалі у Венеції покажуть фільм про архітектора Петера Цумтора — стрічку спродюсував Бред Пітт

Ірина Маймур 21 серпня 2026
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На кінофестивалі у Венеції покажуть фільм про архітектора Петера Цумтора — стрічку спродюсував Бред Пітт

Американський актор Бред Пітт став виконавчим продюсером документальної стрічки Віма Вендерса «Зсередини назовні: архітектура Петера Цумтора» («From Inside Out — The Architecture of Peter Zumthor»). Фільм про швейцарського архітектора й лауреата Прітцкерівської премії покажуть у вересні на Венеційському кінофестивалі, пише Dezeen.

Вендерс працював над стрічкою разом із Цумтором протягом 14 років. Її зняли у форматі 3D, щоби передати простір, матеріали та світло в будівлях архітектора, а також показати, як їх сприймають люди, що там живуть, працюють або приходять як відвідувачі.

У фільмі йдеться про найвідоміші проєкти Цумтора, зокрема термальний комплекс Therme Vals у Швейцарії, меморіал Стейльнесет у Норвегії, музей Kolumba та каплицю брата Клауса в Німеччині.

Також покажуть галереї Девіда Геффена для Музею мистецтв округу Лос-Анджелес (LACMA) і нову будівлю Фонду Беєлер у Швейцарії, відкриття якої очікують пізніше цього року.

Пітт давно цікавиться творчістю Цумтора. У 2019 році під час обговорення проєкту LACMA він назвав архітектора «майстром світла й тіні» та публічно підтримав його концепцію.

У компанії HanWay Films, яка веде міжнародні продажі фільму, зазначили, що виступ Пітта на одному з ключових слухань округу Лос-Анджелес допоміг просуванню проєкту Цумтора. Його участь у фільмі там пояснюють особистим інтересом до робіт архітектора та творчості Вендерса.

За словами режисера, «Зсередини назовні» задуманий не як лекція про архітектуру, а як можливість відчути простір через зображення.

Каплиця брата Клауса. Фото: Kateer / Wikimedia Commons

«Ми всі живемо і працюємо в будівлях, але здебільшого мало або майже нічого не знаємо про архітектуру», — пояснив Вендерс.

Вім Вендерс також зняв драму «Ідеальні дні» 2023 року, дія якої розгортається в Токіо. Помітною частиною фільму стали громадські вбиральні, створені в межах архітектурного проєкту Tokyo Toilet.

Фото на обкладинці: NASA / Joel Kowsky / Wikimedia Commons
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