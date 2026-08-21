Колишню базу Ку-клукс-клану в Техасі перетворять на центр мистецтв

У місті Форт-Ворт у штаті Техас планують реконструювати будівлю 1920-х років, яка колись була базою Ку-клукс-клану. Після оновлення там відкриють громадський центр мистецтв і оздоровлення Transform 1012. Про це повідомляє Dezeen.

Проєкт розробили Studio Barnes, Ch_studio та GFF разом із ландшафтною студією JIMA Studio. Архітектори називають реконструкцію актом «відновного правосуддя» і наголошують, що прагнуть не стерти минуле будівлі, а переосмислити його.

Після реконструкції на трьох поверхах працюватимуть театр, майстерні, навчальні класи, танцювальні зали, бар, кафе та відкритий амфітеатр. Простір орієнтуватимуть на місцеві культурні й мистецькі спільноти.

Ку-клукс-клан використовував будівлю як одну зі своїх баз до 1927 року. Пізніше її придбав місцевий універмаг, а з 1946 до 1999 року приміщення належало Ellis Pecan Company.

Архітектори планують зберегти оригінальний цегляний фасад, але суттєво перебудувати внутрішні простори. У проєкті також використають атмосферостійку сталь, ребристий бетон і перфоровані металеві екрани.

Навколо будівлі облаштують нові площі, проходи, звивисті пішохідні доріжки та озеленення. У такий спосіб автори хочуть протиставити відкритий громадський простір колишній архітектурі, яка, за їхніми словами, мала «залякувати та розділяти».

Під час підготовчих робіт команда вже повторно використала понад 195 тонн матеріалів, зокрема бетон і деревину, замість того щоб відправляти їх на звалища. Початок будівництва заплановано на літо 2027 року, а відкрити центр планують узимку 2028-го.