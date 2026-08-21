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Олівія Родріґо оплатила фанатці останній семестр навчання в університеті

Ірина Маймур 21 серпня 2026
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Олівія Родріґо оплатила фанатці останній семестр навчання в університеті

Американська співачка й лауреатка «Ґреммі» Олівія Родріґо переказала $5000 студентці Університету Алабами Джеймі Козі, щоб та змогла оплатити останній семестр і завершити навчання. Про допомогу Козі розповіла лише більш ніж через рік, пише NME.

У квітні 2025 року Козі опублікувала в TikTok відео, у якому розповіла про труднощі з оплатою навчання. Вона була першою у своїй родині, хто здобував вищу освіту, а її стипендії та гранти на той момент уже закінчилися. До випуску залишалося пройти лише два курси.

За словами Козі, вона не просила підписників про фінансову допомогу, а хотіла чесно розповісти про витрати, з якими стикаються студенти.

Родріґо бачила її контент і раніше. Співачка натрапила на допис Козі до 21-го дня народження, привітала її, а згодом продовжила стежити за її публікаціями.

Після відео про труднощі з оплатою останнього семестру Родріґо написала дівчині особисто. Вона зазначила, що їй подобаються відео Козі, назвала її «джерелом позитиву й світла» та запропонувала допомогти завершити навчання.

Співачка запитала, чи може переказати гроші через платіжний сервіс Venmo, а згодом надіслала $5000.

Спочатку Козі подумала, що повідомлення може бути шахрайським. Однак із нею зв’язалася команда Родріґо й організувала переказ. Пізніше співачка сама переконалася, що гроші надійшли.

Ці $5000 покрили рахунок за останній семестр, і в серпні 2025 року Козі закінчила Університет Алабами.

Понад рік вона не розповідала про допомогу публічно. За словами Козі, вона не хотіла, щоб жест, який так багато для неї означав, перетворився на «публічне видовище». Розповісти цю історію вона вирішила вже після випуску, щоб подякувати Родріґо.

«Ти нічого мені не була винна. Ти просто вирішила виявити доброту до незнайомої людини», — звернулася Козі до співачки.

Тепер Козі працює в Університеті Алабами. За її словами, допомога Родріґо дала змогу завершити навчання в запланований термін і вплинула на подальший розвиток її кар’єри. Козі також планує припинити вести TikTok і зосередитися на роботі.

Фото на обкладинці: Raph_PH / Wikimedia Commons
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