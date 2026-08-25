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На Мангеттені будують в’язницю-хмарочос заввишки понад 100 метрів

Кирило Шостак 25 серпня 2026
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У нью-йоркському Чайна-тауні розпочали підготовку до будівництва нового слідчого ізолятора, який за розмірами нагадуватиме хмарочос. Проєкт розробила архітектурна студія HOK, повідомляє Deezen.

Будівлю зведуть за адресою 125 White Street — на місці колишнього Мангеттенського слідчого ізолятора, відомого як The Tombs, який знесли 2024 року.

За останніми візуалізаціями Департаменту проєктування та будівництва Нью-Йорка, висота нової в’язниці становитиме близько 102 метрів, або приблизно 13 поверхів. Вона майже зрівняється за висотою із сусідньою спорудою Кримінального суду округу Нью-Йорк.

Якщо об’єкт збудують за нинішнім проєктом, він може стати найвищою виправною установою у світі. Через незвичний масштаб проєкт уже називають «тюремним хмарочосом». Загалом новий ізолятор буде розрахований на 1040 місць.

Комплекс складатиметься з двох основних об’ємів, між якими на рівні першого поверху прокладуть пішохідний прохід. Частину фасаду вкриють червонуватою сітчастою конструкцією та хвилястими панелями.

У центральній частині передбачена подвійна фасадна система із захисною сіткою. Вона має забезпечити приватність людей під вартою, водночас дозволяючи їм дивитися назовні. За цією частиною фасаду також розташовуватимуться приміщення для відпочинку.

Камери облаштують на верхніх поверхах. На першому поверсі передбачені громадський вестибюль, приміщення для заходів і торгівлі, а також окремий вхід для персоналу. Під землею облаштують парковку для співробітників міського Департаменту виправних установ та поліції Нью-Йорка.

Частину мистецьких об’єктів, які раніше розташовувалися біля старого ізолятора, збережуть та інтегрують у новий комплекс. Серед них — скульптури з алюмінієвого дроту Кіт-Інь Снайдер та кам’яні барельєфи Річарда Гааса.

Нагадаємо, у місті Форт-Ворт у штаті Техас планують реконструювати будівлю 1920-х років, яка колись була базою Ку-клукс-клану. Після оновлення там відкриють громадський центр мистецтв і оздоровлення Transform 1012.

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