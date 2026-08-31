На території ЖК «Синергія Сіті» в Ірпені провели відкритий майстер-клас із тенісу

15 серпня у «Спорт Сіті» на території житлового проєкту «Синергія Сіті» в Ірпені Київської області провели безкоштовний майстер-клас із тенісу для мешканців та їхніх друзів. На корт вийшли 22 учасники з різним рівнем підготовки — від тих, хто вперше взяв ракетку в руки, до гравців, які тренуються регулярно.

Заняття провів майстер спорту України з тенісу із 10-річним тренерським досвідом Богдан Бугров. Протягом двох годин учасники опановували базову техніку, рух на корті, координацію та удари. Новачки могли розібратися з основами гри, досвідченіші гравці — побачити помилки та скоригувати техніку разом із тренером.

Участь у майстер-класі була безкоштовною, реєстрація відбувалася через онлайн-форму. Це перша співпраця «Синергія Сіті» з Богданом Бугровим у такому форматі — організатори планують її продовжити. Наступний тенісний майстер-клас відбудеться 5 вересня.

До занять тенісом у «Синергія Сіті» завжди багато охочих. Для бронювання спортивних майданчиків тут є окремий чат, і саме тенісний корт мешканці резервують найчастіше.

За словами організаторів, такі зустрічі мають допомогти мешканцям спробувати нову активність або повернутися до регулярних занять спортом. Водночас тренування дають можливість знайомитися з іншими гравцями й надалі самостійно домовлятися про наступні матчі.

Майстер-клас став частиною «Вмикай ритм» — спортивного напряму комунікації в межах бренд-платформи «Синергія Сіті» «Вмикай життя». Він об’єднує тренування, спортивні події та інші активності для мешканців.

Для спортивних активностей на території «Синергія Сіті» працює «Спорт Сіті» з тенісним кортом, футбольним полем і баскетбольним майданчиком.

За понад два роки тут проводили футбольні й тенісні турніри, благодійні забіги та великі тренування просто неба. Також організовували Sport Week, у межах якого окремі дні присвячували футболу, баскетболу, настільному та великому тенісу й майстер-класам із брейк-дансу.

Спортивні формати включають і до програм великих фестивалів. Зокрема, у «Синергія Сіті» проводили тренування з елементами танців під орудою української хореографки і танцівниці Ілони Гвоздьової, після якого учасники долучилися до спільного забігу. У теплий сезон щосуботи в «Спорт Сіті» також відбуваються заняття із стретчингу під керуванням тренера фітнес-клубу RIOTS, що функціонує на території комплексу.

Останній урок стретчінгу пройшов 29 серпня, а наступний тенісний майстер-клас заплановано на 5 вересня.