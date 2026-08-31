Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Тут з’являться результати вашого пошуку

Фінський виконавець вдруге поспіль став чемпіоном світу з гри на «повітряній гітарі»

Іван Назаренко 31 серпня 2026
1453

Фінський виконавець Аапо «The Angus» Раутіо вдруге поспіль став чемпіоном світу з гри на «повітряній гітарі». Перемогу він здобув у фіналі в рідній Фінляндії перед публікою в місті Оулу, пише Euronews.

Цьогорічний чемпіонат став 30-м в історії. За титул змагалися понад 50 учасників із 13 країн. Упродовж 60 секунд кожен конкурсант має імітувати гру на гітарі — без самого інструмента. Переможця визначає журі з професіоналів у сфері сценічного мистецтва.

Раутіо отримав за свій виступ 34,8 бала та випередив японку Нанамі «Seven Seas» Наґуру, яка посіла друге місце. Третім став американець Саладін «Six String Sal» Томас.

Чемпіонат із «повітряної гітари» започаткували у 1996 році в Оулу. Його організатори мають цілком серйозну місію — сприяти миру в світі. Їхній девіз звучить як «Make air, not war», а сама концепція ґрунтується на жартівливій ідеї: якби всі люди одночасно грали на уявній гітарі, у світі не залишилося б місця для війни та інших проблем.

Цьогорічні змагання відбулися в межах літнього фестивалю Delta Life та Oulu August Festival. Оулу цього року також має статус Європейської столиці культури.

Мітки
Новини
Читайте також
Ліонель Мессі завершив кар’єру у збірній Аргентини після 15 років Том Круз і Енн Гетевей зіграють у сиквелі культової гоночної драми «Дні грому» Джон Гальяно відмовився від виставки в Метрополітен-музеї — Met Gala 2027 залишилася без теми На території ЖК «Синергія Сіті» в Ірпені провели відкритий майстер-клас із тенісу
Київські замальовки. Випуск 52 29 серпня 2026 Яйої Кусама — художниця нескінченності 28 серпня 2026 Балада про Доллі Партон 26 серпня 2026 Мова речей: як мистецтво стало інструментом культурної дипломатії 26 серпня 2026 Матір динозаврів: як скульпторка Марієлена Маріотті оживляє доісторичних тварин 26 серпня 2026 «Гірке Різдво»: Альмодовар знову знімає про біль та славу (і кіно) 25 серпня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.

Тут з’являться результати вашого пошуку