Фінський виконавець вдруге поспіль став чемпіоном світу з гри на «повітряній гітарі»

Фінський виконавець Аапо «The Angus» Раутіо вдруге поспіль став чемпіоном світу з гри на «повітряній гітарі». Перемогу він здобув у фіналі в рідній Фінляндії перед публікою в місті Оулу, пише Euronews.

Цьогорічний чемпіонат став 30-м в історії. За титул змагалися понад 50 учасників із 13 країн. Упродовж 60 секунд кожен конкурсант має імітувати гру на гітарі — без самого інструмента. Переможця визначає журі з професіоналів у сфері сценічного мистецтва.

Раутіо отримав за свій виступ 34,8 бала та випередив японку Нанамі «Seven Seas» Наґуру, яка посіла друге місце. Третім став американець Саладін «Six String Sal» Томас.

Чемпіонат із «повітряної гітари» започаткували у 1996 році в Оулу. Його організатори мають цілком серйозну місію — сприяти миру в світі. Їхній девіз звучить як «Make air, not war», а сама концепція ґрунтується на жартівливій ідеї: якби всі люди одночасно грали на уявній гітарі, у світі не залишилося б місця для війни та інших проблем.

Цьогорічні змагання відбулися в межах літнього фестивалю Delta Life та Oulu August Festival. Оулу цього року також має статус Європейської столиці культури.