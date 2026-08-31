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Том Круз і Енн Гетевей зіграють у сиквелі культової гоночної драми «Дні грому»

Кирило Шостак 31 серпня 2026
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Енн Гетевей приєднається до Тома Круза у продовженні фільму «Дні грому». Paramount Pictures уже призначила прем’єру сиквела на 2 червня 2028 року. Про це повідомляє Variety.

Том Круз знову зіграє гонщика Коула Трікла — до цієї ролі він повернеться майже через 40 років після виходу оригінальної стрічки Тоні Скотта. Енн Гетевей зіграє власницю гоночної команди та інженерку.

Подробиць сюжету поки що не розкривають. Відомо, що режисером стане Джонатан Левін, а Круз також виступить продюсером разом із Джеррі Брукгаймером і Томмі Гарпером.

Фільм зніматимуть із розрахунком на великі екрани та випустять у форматах IMAX, Dolby Cinema і 4DX. Круз уже оприлюднив промофото з Гетевей на трасі NASCAR.

Оригінальні «Дні грому» вийшли 1990 року. У фільмі герой Круза долучається до команди NASCAR і намагається побудувати кар’єру в автоспорті. Разом із ним у стрічці знімалися Ніколь Кідман, Роберт Дюваль, Ренді Квейд і Джон Рейлі.

Продовження стане одним із перших великих проєктів Круза після завершення франшизи «Місія неможлива». Паралельно актор також працює над новим фільмом у всесвіті «Топ Ґан».

Нагадаємо, Баррі М. Осборн, який був одним із продюсерів усіх трьох фільмів «Володар перснів» і здобув премію «Оскар», працює над новим фентезійним проєктом «Wars of the Drakons: The Seer’s Prophecy»

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