Джон Гальяно відмовився від виставки в Метрополітен-музеї — Met Gala 2027 залишилася без теми

Музей мистецтва Метрополітен (The Met) у Нью-Йорку не проводитиме заплановану ретроспективу британського дизайнера Джона Гальяно. Виставка мала тривати з 9 травня 2027 року до 9 січня 2028-го та стати темою Met Gala 2027.

Про скасування оголосив сам Гальяно після критики на адресу музею через расистські та антисемітські висловлювання дизайнера в минулому. За словами Гальяно, після обговорень із представниками The Met він вирішив, що виставку «краще не проводити в цей час».

«Я залишаюся повністю відповідальним за біль, спричинений моїми словами в минулому, особливо за шкоду, якої завдав єврейській та азійській спільнотам, і я глибоко шкодую про це», — написав Гальяно.

У 2011 році французький суд визнав дизайнера винним у розпалюванні ненависті через публічні антисемітські висловлювання. Скандал призвів до його звільнення з посади креативного директора Christian Dior та відходу від власного бренду.

За задумом Метрополітен-музею, виставка мала не лише показати творчість дизайнера, а й розглянути «розрив», спричинений його антисемітською, расистською та антиазійською поведінкою у 2010–2011 роках.

Гальяно зазначив, що інституційне визнання не може бути заміною справжнього спокутування провини. Він також заявив, що не хоче, аби суперечки навколо нього створювали складнощі для музею.

Директор і генеральний директор The Met Макс Голляйн підтвердив, що музей разом із дизайнером вирішив не проводити виставку.

Гальяно мав стати лише третім живим дизайнером, якому Музей мистецтва Метрополітен присвятив ретроспективу. Раніше такої честі удостоїлися Ів Сен-Лоран у 1983 році та Рей Кавакубо у 2017-му.

Тепер музей має вирішити, чим замінити виставку. Через її скасування Met Gala 2027 наразі також залишилася без оголошеної теми. Чи зміниться дата заходу, поки що невідомо.