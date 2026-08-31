Ліонель Мессі завершив кар’єру у збірній Аргентини після 15 років

Ліонель Мессі оголосив про завершення кар’єри у збірній Аргентини. 39-річний футболіст повідомив про своє рішення через шість тижнів після поразки аргентинців від Іспанії у фіналі чемпіонату світу 2026 року. Про це спортсмен повідомив у соціальних мережах.

«Тепер, коли після фіналу минув певний час і я все добре обдумав, хочу повідомити, що завершую кар’єру в національній збірній», — заявив Мессі.

За його словами, рішення далося йому непросто, однак він відчуває, що настав час поступитися місцем молодшим гравцям.

«Я віддав усе, що міг, у мене більше немає сил. Крім того, за мною йдуть справді чудові молоді футболісти, які заслуговують на свій шанс», — написав він.

Мессі виступав за збірну Аргентини близько 15 років і взяв участь у шести чемпіонатах світу. 2022 року він привів команду до перемоги на мундіалі.

На чемпіонаті світу 2026 року аргентинець забив вісім голів і віддав чотири результативні передачі. Команда дійшла до фіналу, де поступилася Іспанії з рахунком 0:1 у додатковий час.

Це вже другий випадок, коли Мессі оголошує про завершення міжнародної кар’єри. Уперше він зробив це 2016 року, однак згодом повернувся до збірної.

Водночас Мессі продовжить клубну кар’єру в «Інтер Маямі». Його контракт із клубом діє до кінця сезону 2028 року.

Нагадаємо, футбольний м’яч, яким Дієго Марадона забив свій знаменитий гол «Рука Бога» на чемпіонаті світу 1986 року, продали на аукціоні за $3,3 мільйона.