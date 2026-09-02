Російських і білоруських баскетболістів допустили до міжнародних змагань — збірні наразі не повертають

Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) скасувала обмеження для російських і білоруських гравців, тренерів, суддів, комісарів та інших офіційних осіб. Рішення стосується класичного баскетболу та баскетболу 3×3. Про це йдеться у пресрелізі федерації.

Відтепер російські та білоруські баскетболісти можуть брати участь у змаганнях FIBA, а суддів, комісарів та інших офіційних осіб із цих країн знову можна призначати на турніри.

Водночас питання повернення національних збірних і клубів Росії та Білорусі ще не вирішене. FIBA опрацьовуватиме умови їхньої можливої участі в міжнародних змаганнях разом із Міжнародним олімпійським комітетом (МОК), Асоціацією міжнародних федерацій літніх олімпійських видів спорту (ASOIF) та федераціями інших командних олімпійських видів спорту.

Серед питань, які мають узгодити, — логістика, безпека гравців та антидопінгова програма. Зокрема, йдеться про можливе повернення збірних Росії та Білорусі до відбору на Олімпійські ігри 2028 року в Лос-Анджелесі, а також до інших міжнародних турнірів.

Конкретні рішення щодо участі команд планують ухвалити на засіданні Центральної ради FIBA у грудні 2026 року.

У FIBA пояснили, що змінили підхід після рішень МОК. 7 травня комітет скасував рекомендовані обмеження щодо білоруських спортсменів і команд. 7 липня МОК тимчасово зняв відсторонення Олімпійського комітету Росії, після чого припинили діяти й попередні рекомендації щодо обмеження участі російських спортсменів.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році участь російських і білоруських спортсменів та команд обмежили в багатьох міжнародних змаганнях. У 2026 році низка спортивних федерацій почала переглядати ці обмеження після зміни рекомендацій МОК.