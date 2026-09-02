Rikky Hype розкритикували за кампанію до 1 вересня, у якій бренд показав відмінницю біля смітника

Український бренд Rikky Hype знову критикують в соцмережах. Цього разу — через допис до 1 вересня, у якому показали «безпритульну відмінницю» та колишнього двієчника біля Mercedes. На опублікованих фото дівчина з медалями копирсається у смітті, тоді як хлопець, якого бренд представляє як шкільного двієчника, позує з автомобілем.

У дописі Rikky Hype пояснили задум тим, що шкільні оцінки нібито не визначають майбутній успіх людини.

«У школі нам часто здавалося, що все дуже просто: якщо ти відмінниця, президент школи й завжди сидиш за першою партою — у тебе неодмінно все складеться. Якщо ж ти отримуєш двійки, прогулюєш уроки й стоїш у кутку на лінійці — перспектив нібито небагато. А потім ми дорослішаємо і бачимо, наскільки все це було умовно — двієчник стає бізнесменом, відмінники — часто далекі від успіху», — йдеться у публікації.

У бренді додали, що навчатися все-таки потрібно, однак наголосили, що «доросле життя не має щоденника, де одна оцінка визначає твоє майбутнє».

Такий спосіб подачі викликав суперечки в коментарях. Частина користувачів звинуватила Rikky Hype у знеціненні людей, які добре навчалися, та поширенні стереотипу про те, що відмінники нібито рідше досягають успіху.

«А навіщо знецінювати тих, хто добре навчався? Чому в нас досі живе стереотип, що якщо ти відмінник — то обов’язково “вільна каса”, а двієчник неодмінно стане успішним бізнесменом?», — написала одна з користувачок.

Інші, навпаки, стали на захист бренду. Вони зазначали, що допис варто сприймати як умовне порівняння та нагадування про те, що оцінки не визначають цінність людини чи її подальше життя.

Дехто також назвав рекламу вдалою для школярів і студентів, які надто болісно сприймають погані оцінки.

Маркетологиня Софія Дутчак вважає, що проблема кампанії — не в самій тезі про те, що оцінки не визначають майбутнє, а в способі, яким її подали.

«Шкільні оцінки не визначають твоє майбутнє — це хороший інсайт. Але “відмінники стають невдахами, а двієчники — багатими” — це вже дешевий стереотип», — пояснює вона.

Дутчак також звернула увагу на те, що успіх у кампанії фактично звели до Mercedes, а невдачу — до смітника. Окремо вона відзначила гендерний стереотип: невдахою показали дівчину-відмінницю, а успішним — чоловіка-двієчника.

«Можливо, це не було задумом. Але в комунікації має значення не тільки те, що ви хотіли сказати, а й те, що люди реально зчитали», — зазначила маркетологиня.

Раніше Rikky Hype уже критикували через комунікацію до Дня батька. Тоді бренд опублікував фотопроєкт про нерівномірний розподіл батьківської відповідальності та стереотипи щодо татів. На фото чоловіки тримали таблички з фразами на кшталт «Я зразковий батько, адже іноді проводжу час з дитиною» та «Я працюю, а дитина — обов’язок жінки».

У Rikky Hype пояснювали, що хотіли звернути увагу на те, що участь батька у вихованні та побуті часто сприймають як щось виняткове, хоча це має бути нормою. Водночас частина користувачів розкритикувала бренд за таку подачу саме у День батька.