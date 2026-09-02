107-річний спортсмен побив світовий рекорд і виграв два золота на чемпіонаті з легкої атлетики

107-річний спортсмен із Таїланду Саванг Чанпрам здобув дві золоті медалі на чемпіонаті світу з легкої атлетики серед ветеранів у південнокорейському Тегу, перевершивши власний світовий рекорд із метання диска у віковій категорії 105+. Про це повідомляє Bild.

У метанні диска у віковій категорії 95+ Чанпрам показав результат 7,59 метра. Це більше за його торішній результат, що став світовим рекордом серед спортсменів вікової категорії 105+, — 7,50 метра.

Через два дні спортсмен виборов ще одне золото — у метанні списа. Його найкраща спроба становила 10,04 метра.

Крім того, мер Тегу відзначив Чанпрама як найстаршого легкоатлета світу.

Саванг Чанпрам народився 1919 року і тривалий час працював директором школи. Серйозно займатися спортом він почав уже в старшому віці, коли побачив, як через погіршення здоров’я багато його знайомих втрачали рухливість.

Спортсмен не курить і не вживає алкоголю, а в харчуванні віддає перевагу рибі та овочам і намагається уникати смаженої їжі. Кілька разів на тиждень він ходить або бігає, а також тренується у метанні диска, списа та штовханні ядра.

На змагання Чанпрам подорожує разом зі своєю 74-річною донькою Сіріпан, яка також допомагає йому тренуватися.

На чемпіонаті в Тегу він був єдиним учасником у своїй віковій категорії, однак для встановлення рекорду йому все одно потрібно було показати певний результат. У 107 років Чанпрам продовжує тренуватися, виступати на міжнародних турнірах і перевершувати власні досягнення.

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