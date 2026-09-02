Німеччина розірвала договір із «Російським домом» у Берліні

Німеччина розірвала договір оренди будівлі «Російського дому» в Берліні. Про це повідомляє DW із посиланням на міністра закордонних справ Йоганна Вадефуля.

Рішення стало однією з відповідей Берліна на ймовірну причетність Росії до спроби атаки безпілотників на аеропорт Лейпциг/Галле 4 серпня.

«Російський дім» розташований у центрі Берліна на Фрідріхштрассе. Семиповерхову будівлю площею близько 30 тис. м² відкрили ще 1984 року в НДР як культурний центр, покликаний демонструвати «дружбу із СРСР».

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну діяльність установи неодноразово викликала суперечки. У будівлі продовжували проводити культурні заходи та кінопокази, які критики називали інструментом російської пропаганди.

Зокрема, німецькі медіа повідомляли про покази фільмів, у яких українців представляли як «нацистів».

Будівля належить Німеччині, однак діяльність «Російського дому» пов’язана з російським агентством «Россотрудничество». З 2022 року воно перебуває під санкціями ЄС через участь у поширенні російської пропаганди та легітимізації окупації українських територій.

Російська сторона натомість називає «Російський дім» культурним представництвом РФ у Берліні. За даними самої установи, її заходи щороку відвідують близько 200 тисяч людей.

Нагадаємо, 2 вересня російський безпілотник вдарив по Національному університету харчових технологій (НУХТ) у Києві під час занять. Будівлі вишу пошкоджені, однак серед студентів і викладачів постраждалих немає.