Режисер Сергій Лозниця розкритикував ЄС за припинення фінансування Венеційської бієнале через участь Росії

Кінорежисер Сергій Лозниця назвав «покаранням у дитячому садку» рішення Європейської комісії припинити фінансування Венеційської бієнале після повернення Росії до участі у виставці. Про це повідомляє The Guardian.

Напередодні Венеційського кінофестивалю Лозниця заявив, що сам ніколи не відвідає російський павільйон, однак сумнівається в ефективності такого покарання.

«Це набагато серйозніша проблема, ніж те, чи є російський павільйон у Венеції чи ні. Припинення фінансування Бієнале — це як покарання в дитячому садку», — сказав режисер.

Лозниця також звернув увагу на економічні зв’язки Європи з Росією. За його словами, європейські компанії у другому кварталі 2026 року імпортували рекордні обсяги російського газу, а отримані Росією кошти зрештою допомагають фінансувати війну проти України.

Сергій Лозниця — режисер білоруського походження, який тривалий час працював у Росії та Україні. Він відомий передусім документальними та художніми фільмами про радянську історію, Росію та Україну.

Серед його найвідоміших робіт — «Майдан», «Донбас» і «Бабин Яр. Контекст». Зокрема фільм «Донбас» 2018 року отримав нагороду на Каннському кінофестивалі та Державну премію України імені Олександра Довженка.

У 2022 році Лозницю виключили з Української кіноакадемії через його позицію проти бойкоту російського кіно та культури після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Раніше представник Єврокомісії заявив, що культурні заходи, які фінансуються європейськими платниками податків, мають підтримувати демократичні цінності, відкритий діалог, різноманітність і свободу вираження поглядів. На думку ЄК, Росія цих принципів не дотримується.

Організатори бієнале не погодилися з рішенням скасувати фінансування і заявили, що оскаржуватимуть його. Вони наголосили, що грант використовували для співфінансування кінопроєктів бієнале, які не пов’язані з російським павільйоном.

Повернення Росії до бієнале у 2026 році викликало протести з боку українських та російських активістів, а також критику з боку міністрів культури України, Польщі, Італії, Литви, Латвії та Естонії.

Водночас Лозниця цього року бере участь у Венеційському кінофестивалі. У позаконкурсній програмі Venice Open покажуть його документальний фільм «Imperium», змонтований з архівних кадрів, знятих італійськими кінематографістами під час експедицій до СРСР у 1970–1973 роках.

За словами Лозниці, фільмом він хотів показати, що Радянський Союз розпався не лише через економічні причини, а й через неможливість утримати різні культури «під одним дахом».