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Росія вдарила дроном по Національному університету харчових технологій у Києві

Ірина Маймур 02 вересня 2026
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2 вересня російський безпілотник вдарив по Національному університету харчових технологій (НУХТ) у Києві під час занять. Будівлі вишу пошкоджені, однак серед студентів і викладачів постраждалих немає. За словами президента Володимира Зеленського, у момент атаки 160 студентів перебували в укритті.

Міністр освіти і науки Андрій Бутенко також підтвердив пошкодження будівель НУХТ. Він зазначив, що навчальний процес у закладі організували з урахуванням безпекових ризиків.

«Лише вчора розпочався новий навчальний рік. І вже на другий день ворог атакує університет», — написав Бутенко.

Основні корпуси університету розташовані на вулиці Володимирській у центрі Києва, неподалік Червоного корпусу КНУ імені Тараса Шевченка.

Того ж дня Росія атакувала й інші райони Києва. За даними прокуратури станом на 14:00, загалом у Києві постраждали дев’ятеро людей.

Крім будівлі вишу, внаслідок атаки пошкоджено п’ять житлових будинків, дитячий садок і складські приміщення. Наслідки російських ударів зафіксували у Голосіївському, Святошинському та Шевченківському районах столиці.

Також ввечері 1 вересня внаслідок російського обстрілу знищено новий центральний склад мережі виномаркетів OKWINE та дистриб’ютора Wine Hunters. Ніхто з працівників не постраждав.

Це вже другий склад компанії, знищений російською атакою за два місяці. Попередній центральний склад OKWINE та Wine Hunters зруйнували на початку липня. Після цього компанія відкрила новий об’єкт і почала відновлювати товарні запаси. Розмір збитків від останнього удару поки що не називали.

Фото: Андрій Бутенко
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