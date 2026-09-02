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Фронтмен Talking Heads Девід Бірн написав саркастичну пісню для фільму про Ілона Маска — її подадуть на «Оскар»

Іван Назаренко 02 вересня 2026
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Фронтмен Talking Heads Девід Бірн написав саркастичну пісню для фільму про Ілона Маска — її подадуть на «Оскар»

Фронтмен гурту Talking Heads Девід Бірн написав і виконав оригінальну пісню для документального фільму «Musk» режисера Алекса Ґібні про Ілона Маска. Про це повідомляє Variety.

Трек отримав назву «Let Me Sell You a Dream» і звучить у 235-хвилинній стрічці. Його також подадуть на розгляд на премію «Оскар» в категорії «Найкраща оригінальна пісня».

Бірн створив композицію разом із композитором Деніелом Пембертоном, відомим за музикою до «Людини-павука: Навколо всесвіту» та «Суду над чиказькою сімкою». Бірн використав у тексті пісні висловлювання самого Маска, перетворивши їх на саркастичну композицію.

«Я попросив хороші цитати "Марсіанина", а потім знайшов ще більше в інтернеті. Я впевнений, йому подобається робити ці дикі заяви — вони й стали текстом пісні. Усе це його власні слова. Без авторських коментарів», — розповів Бірн.

Для музиканта це також повернення до оскарівської гонки майже через 40 років. У 1988 році він отримав «Оскар» за найкращу оригінальну музику до фільму «Останній імператор», розділивши нагороду з Рюїчі Сакамото та Цун Су.

«Musk» уперше покажуть 8 вересня поза конкурсом 83-го Венеційського кінофестивалю, після чого фільм представлять на Міжнародному кінофестивалі в Торонто. У США стрічка вийде в кінотеатрах 16 жовтня, що дозволить їй претендувати на «Оскар» 2027 року.

Ґібні працював над фільмом про Маска щонайменше з 2023 року. Коли стало відомо про проєкт, Маск назвав майбутню стрічку «атакою на нього». Режисер у відповідь запитав, звідки мільярдер знає, яким буде фільм.

Фото: Raph_PH / Wikimedia Commons
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