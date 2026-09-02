До 30-річчя Tamagotchi випустили у формі мініатюрної каблучки

Японська компанія Bandai випустила Tamagotchi Ring — мініатюрну версію віртуального улюбленця у формі каблучки. Пристрій створили до 30-річчя Tamagotchi, який уперше з'явився 1996 року, пише Dezeen.

Довжина Tamagotchi Ring становить 28 міліметрів — майже вдвічі менше, ніж в оригінального пристрою. Це найменший Tamagotchi, який Bandai випускала досі.

Ґаджет зберіг характерний яйцеподібний корпус і отримав кольоровий екран діагоналлю 0,56 дюйма. Його випустять у трьох металізованих кольорових варіантах.

Звичні три кнопки на передній частині залишили як елемент дизайну, а керування перенесли на дві кнопки збоку.

Через компактний розмір у каблучці немає USB-порту. Заряджати її потрібно за допомогою окремого футляра, який входить до комплекту. Також передбачений адаптер, щоб регулювати розмір каблучки.

Над пристроєм працювали два роки. Його конструкція складається із 64 деталей — 52 електронних компонентів і 12 елементів корпусу. Для порівняння, у Tamagotchi Paradise, який Bandai випустила торік, використали 116 компонентів.

У Tamagotchi Ring зібрали 30 персонажів із різних поколінь серії. Також у грі буде секретне бонусне яйце.

Передзамовлення на каблучку відкрили в Японії 27 серпня. Вона коштує 7700 єн — близько $48. Замовлення прийматимуть до 6 жовтня, а постачання планують розпочати в лютому 2027 року.

Офіційно Tamagotchi Ring продаватимуть лише в Японії.