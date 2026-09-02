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В Україні ввели в обіг срібну гривню до 30-річчя грошової реформи

Кирило Шостак 02 вересня 2026
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В Україні ввели в обіг срібну гривню до 30-річчя грошової реформи

Національний банк України ввів в обіг срібну пам’ятну монету «До 30-річчя грошової реформи в Україні». Її випуск присвятили 30-річчю запровадження гривні. Про це повідомила пресслужба НБУ.

Монета має номінал 1 гривня та виготовлена зі срібла 925 проби. Маса дорогоцінного металу в чистоті становить 31,1 грама. Окремі елементи дизайну оздоблені локальною позолотою.

На аверсі відтворили дизайн обігової монети номіналом 1 гривня зразка 2018 року. На реверсі — дизайн першої обігової гривневої монети, яка перебувала в обігу до 2018 року і нині поступово вилучається.

Тираж нової пам’ятної монети становитиме до 5 тисяч штук. Автором ідеї та адаптації дизайну став Андрій Сагач. Над аверсом працював художник Володимир Дем’яненко, над реверсом — Василь Лопата.

У НБУ нагадали, що грошова реформа в Україні тривала з 2 до 16 вересня 1996 року. У цей період купоно-карбованці без обмежень обмінювали на гривні. Від 17 вересня 1996 року гривня стала єдиним законним засобом платежу в Україні.

«За цей час гривня стала символом стійкості держави, її поява назавжди закріпила право України самостійно визначати своє економічне майбутнє», — заявив голова НБУ Андрій Пишний.

Нагадаємо, Національний банк України 24 серпня ввів в обіг пам’ятну монету «До 35-річчя Незалежності України».

Фото: Національний банк України
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