У Німеччині група зловмисників краде годинники з вокзалів — за кілька днів зникли вже шість

У Німеччині група зловмисників краде станційні годинники на вокзалах — за кілька днів зникли вже шість. Федеральна поліція розшукує причетних, повідомляє Bild.

Першу крадіжку Deutsche Bahn зафіксувала 29 серпня на станції Леонберг-Гефінген на захід від Штутгарта. Там зникли два годинники. Згодом ще два викрали на станції Зіндельфінген-Гольдберг, а потім — на Лойтенбах-Нельмерсбах. Усі три станції належать до мережі приміської залізниці Штутгарта.

За словами представниці Федеральної поліції Янни Кюнтцле, кожен годинник важить близько 18 кілограмів, а знімати їх довелося з висоти 2,5 метра. Тому слідчі припускають, що зловмисників було кілька.

Мотив поки невідомий. Викрадені годинники не мають автономного механізму й працюють лише після підключення до залізничної системи часу. Їхня матеріальна цінність також невелика, адже корпуси виготовлені з алюмінію.

Водночас збитки Deutsche Bahn оцінюють приблизно у 30 тисяч євро. Поліція з’ясовує, чи могли годинники викрасти для колекціонерів або з метою перепродажу.

Експерт антикварної програми ZDF Bares für Rares Детлев Кюммель припустив, що крадіжки можуть бути своєрідним протестом проти непунктуальності німецьких залізниць. Однак підтверджень цієї версії немає.

Минулого місяця Європол повідомив про зростання кількості жорстоких пограбувань у Європі. За даними організації, замість спеціалізованих злочинних груп до таких нападів дедалі частіше залучають людей через соціальні мережі.

Так, уранці у вівторок, 8 вересня, із музею П’єра-Огюста Ренуара на Французькій Рив’єрі викрали чотири полотна. Під час втечі грабіжники впустили одну картину, але з трьома іншими зникли.