Фронтмен Tame Impala відмовився від автографів і селфі з фанатами через агресивних колекціонерів

Фронтмен Tame Impala Кевін Паркер заявив, що більше не даватиме автографи та не фотографуватиметься з фанатами біля готелів і в аеропортах. За його словами, професійні збирачі автографів стали поводитися надто агресивно і навіть почали використовувати для цього дітей, пише The Guardian.

Паркер зазначив, що й раніше не був особливо зацікавлений у поширенні автографів, однак останнім часом ситуація змінилася в ще гірший бік.

«Через зростання кількості агресивних мисливців за автографами я більше нічого не підписуватиму і не фотографуватимусь біля готелів чи в аеропортах. Тож якщо ви випадково мене зустрінете, будь ласка, не ображайтеся, якщо я відмовлю», — написав музикант в Instagram.

Паркер також тимчасово перестав зустрічатися з фанатами на парковках після концертів. Раніше він робив це під час європейських гастролей, але кількість людей почала зростати настільки, що команда музиканта занепокоїлася питаннями безпеки.

«Ми не маємо достатньо охорони, щоб це контролювати», — пояснив Паркер.

Нещодавно пісня Tame Impala «Loser» піднялася на перше місце світового чарту Spotify, набравши 3,76 мільйона прослуховувань за добу після появи в новому фільмі про Людину-павука.

У 2008 році барабанщик The Beatles Рінго Старр заявив, що більше не прийматиме фанатську пошту та не підписуватиме речі. Він пояснив це роздратуванням через те, що підписані ним предмети згодом продавали в інтернеті.

Біллі Айліш відмовилася від автографів у 2019 році. Тоді 17-річна співачка розповіла, що люди часто продавали все, що вона підписувала, а деякі фанати ображалися, коли вона відмовляла їм.

Актор і комік Стів Мартін свого часу почав роздавати шанувальникам візитівки із жартівливим підтвердженням того, що людина особисто з ним зустрічалася.

Зірка «Пуститися берега» Браян Кренстон у 2018 році заявив, що більше не роздаватиме автографи за межами організованих заходів. Водночас він залишив можливість робити з ним селфі.