70-метрове середньовічне полотно про завоювання Англії вікінгами вперше привезли до Лондона

Гобелен із Байо — один із найвідоміших артефактів Середньовіччя — привезли з Франції до Лондона для виставки в Британському музеї. Уперше від часу створення гобелена в XI столітті він знову опинився в Англії. Про це повідомляє NBC News.

На майже 70-метровому полотні зображена історія нормандського завоювання Англії та боротьби за престол між Вільгельмом Завойовником і Гарольдом II, що завершилася битвою при Гастінгсі 1066 року. На гобелені 58 сцен і понад 600 персонажів.

Точне походження роботи досі невідоме. Вважається, що її створили невдовзі після битви, ймовірно, в Англії. Дослідники припускають, що над вишивкою могли працювати жінки в одному з монастирів на півдні країни.

Транспортування гобелену до Лондона являло собою складну операцію. Через вік і крихкість його склали 28 разів, помістили у спеціальні контейнери з контролем клімату та захистом від вібрацій. Подорож через Ла-Манш тривала 11 годин, після неї фахівці не виявили пошкоджень.

У Франції гобелен століттями зберігався в Байо. З міста його вивозили тільки зрідка: зокрема, показували в Парижі за Наполеона та під час нацистської окупації.

У Британському музеї гобелен виставлятимуть у горизонтальному вигляді й при приглушеному освітленні. Інтерес до експозиції виявився настільки великим, що квитки розкупили ще до її відкриття. Виставка триватиме до липня 2027 року.

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