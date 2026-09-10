У Римі відкрили музей у термах Траяна — там показують давньоримську фреску та мозаїку I століття

У Римі для відвідувачів відкрили новий музейний простір у комплексі терм Траяна на пагорбі Оппій. Там можна побачити дві пам’ятки давньоримського мистецтва — фреску «Painted City» та «Great Mosaic», створені приблизно у I столітті, пише Euronews.

Їх виявили ще в 1990-х роках під час археологічних розкопок підземної галереї терм неподалік Колізею. Протягом століть роботи залишалися прихованими під землею. Після реставрації на них досі помітні сині та теракотові кольори, хоча вони значно потьмяніли.

«Painted City» — фреска площею близько 10 квадратних метрів. На ній зображене місто, показане ніби з висоти пташиного польоту. Робота прикрашала будівлю, яка існувала ще до спорудження терм Траяна.

Інша знахідка — монументальна настінна мозаїка «Great Mosaic» із зображенням римського портового міста. Вона сягає близько 15 метрів заввишки та складається з чотирьох рівнів із колонами, архітектурними деталями й людськими постатями.

Дослідники досі не знають, чи зображене на мозаїці реальне місто. Деякі з них припускають, що це могла бути гавань, пов’язана з місцем поховання імператора Клавдія, однак ця версія не підтверджена.

Терми Траяна відкрили у 109 році нашої ери за правління імператора Траяна. Комплекс спроєктував архітектор Аполлодор Дамаський.

Він займав близько шести гектарів і на момент відкриття був найбільшим банним комплексом у світі. Окрім приміщень для купання, тут були портики, місця для фізичних вправ, культурних занять і відпочинку.

Під час будівництва використали частину старіших споруд, зокрема комплексу Domus Aurea. Це дозволило археологам простежити кілька етапів розвитку цієї частини Рима.

Реставрація також дала змогу відкрити частину приміщення, яке спочатку було значно вищим: стіни сягали приблизно 12 метрів. На території комплексу облаштували нові пішохідні маршрути та оглядові майданчики, а також місця для концертів, конференцій та інших заходів.

Поки що відвідування обмежили, щоб оцінити вплив потоку людей на стан пам’яток. Перші безкоштовні екскурсії проведуть 12 і 13 вересня невеликими групами за попереднім записом.