Apple представила iPhone Duo — свій перший складаний смартфон із 7,6-дюймовим екраном

Apple представила iPhone Duo — перший складаний смартфон компанії. У розкладеному вигляді він має внутрішній дисплей діагоналлю 7,6 дюйма, а зовні розташований додатковий екран, пише Variety.

За словами Apple, iPhone Duo став найтоншим смартфоном в історії компанії. У розкладеному стані пристрій нагадує невеликий планшет.

Ціна iPhone Duo стартуватиме з $1999 за версію з 256 ГБ пам’яті. Найдорожча модель із 2 ТБ коштуватиме $3199. Попередні замовлення відкриють 16 жовтня, а перші поставки почнуться 23 жовтня. Смартфон випускають у двох кольорах — «зоряно-білому» та «кольорі нічного неба».

На зовнішньому екрані діагоналлю 5,4 дюйма можна користуватися смартфоном у складеному стані. Apple заявляє, що він займає 90% площі дисплея iPhone 18 Pro.

Розклавши гаджет, користувач отримує можливість користуватися двома екранами, між якими можна запускати різні застосунки та переміщувати контент. Окремо Apple розробила режим Split View для одночасної роботи з двома програмами.

Для iPhone Duo також адаптували iOS 27: інтерфейс автоматично змінюється залежно від положення та стану смартфона. Компанія також випустила інструменти для розробників, щоб вони могли адаптувати свої застосунки до складного дисплея. Деякі програми, зокрема Netflix, Zoom і Slack, уже підтримують нові можливості.

Серед особливостей iPhone Duo Apple відзначає й камеру. Наприклад, для селфі можна використовувати основну камеру з вищою роздільною здатністю, одночасно переглядаючи кадр на зовнішньому екрані.

Заявлений час відтворення відео становить до 31 години при використанні внутрішнього дисплея та до 44 годин — зовнішнього. Якщо користуватися обома екранами приблизно порівну, смартфон працює до 24 годин на одному заряді.

Apple також додала до нових iPhone функції штучного інтелекту Apple Intelligence. Компанія наголошує, що за можливості обробка даних відбувається безпосередньо на пристрої, щоб зменшити ризики для приватності користувачів.

Презентація iPhone Duo відбулася рівно через сім років після того, як Samsung почала продавати свій перший складаний смартфон Galaxy Fold у вересні 2019 року.

Окрім складаного смартфона, Apple представила звичайний iPhone 18, iPhone 18 Pro та Pro Max, AirPods 5 і нові версії Apple Watch. Це також була перша презентація компанії під керівництвом нового генерального директора Джона Тернуса, який 1 вересня змінив на посаді Тіма Кука.