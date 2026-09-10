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Російський удар знищив інсталяцію Нікіти Кадана з протезів українських ветеранів

Іван Назаренко 10 вересня 2026
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Російський ракетний удар знищив інсталяцію українського художника Нікіти Кадана «Нова цілісність». Склад, де зберігалася робота, росіяни зруйнували ще у другій половині липня. Про це Кадан повідомив у соцмережах.

Після удару команда проєкту кілька разів намагалася дістатися руїн і знайти уламки роботи, однак доступ до майданчика залишається обмеженим через нестабільність конструкції. Судячи зі стану руїн, Кадан не бачить підстав вважати, що частини інсталяції могли вціліти. Водночас команда сподівається на можливість відновити твір.

«Нова цілісність» — мультидисциплінарний проєкт, створений на замовлення RIBBON International у 2026 році. Він поєднує скульптуру, звук, документальний театр та усну історію й досліджує те, як війна змінює уявлення про фізичну та психологічну цілісність людини.

В основу роботи лягли інтерв’ю з українськими ветеранами, які пережили важкі поранення, ампутації, протезування та проходили реабілітацію. Центральними елементами інсталяції були кінетичні скульптури з протезів кінцівок. Вони виконували повільні повторювані рухи, що нагадували процес реабілітації, а окрема пара протезів безперервно рухалася в повітрі.

Кадан навмисно не використовував у роботі зображення людського тіла. За задумом художника, протези мали виступати своєрідними «свідками» пережитої травми, а сама інсталяція не повинна зводити людину до її поранення.

Роботу представили у квітні 2026 року в «Павільйоні культури» на ВДНГ у Києві. Над звуковою та руховою частинами проєкту працював художник і музикант Клеменс Пул. Робота над інсталяцією тривала близько півтора року.

Нікіта Кадан — український художник, який працює в жанрах живопису й графіки, робить скульптури та інсталяції. Його творчість часто пов’язана з історією, пам’яттю, насильством і соціально-політичними процесами в Україні.

2011 року Кадан отримав головну премію PinchukArtCentre. Його роботи представлені зокрема в колекціях Pinakothek der Moderne в Мюнхені, MUMOK у Відні, M HKA в Антверпені та Національного художнього музею України.

У 2022 році Кадан став лауреатом Національної премії України імені Тараса Шевченка. У 2026 році його роботи були показані у проєкті PinchukArtCentre «Тиха тривка радість», створеному для Венеційської бієнале.

Також нещодавно стало відомо, що російська атака знищила склад, де зберігалася інсталяція китайського художника Ай Вейвея «Три досконало пропорційні сфери та військовий камуфляж, пофарбований у біле». Чи пошкоджена сама робота, наразі невідомо.

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