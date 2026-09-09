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Проєкти двох українських студій — серед 50 найкращих за версією Dezeen Awards

Ельміра Еттінгер 09 вересня 2026
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Проєкти двох українських студій — серед 50 найкращих за версією Dezeen Awards

Dezeen Awards оголосив рейтинг 50 найкращих проєктів із Європи, Близького Сходу та Африки. До списку увійшли роботи українських студій YOD Group та Ater.Architects.

YOD Group спроєктувала інтер’єр сімейного ресторану Rosso у складі відпочинкового комплексу «Грибова хата» в Буковелі. Тут поєднали італійську кухню з природними мотивами українських Карпат.

Концепцію інтер’єру побудували довкола грибів — основного продукту меню. Для оздоблення використали два матеріали: фактурну штукатурку та локальний травертин із кар’єру неподалік Тернополя.

Інтер’єр виконаний у теплій червоно-піщаній гамі, що нагадує кольори мухомора. У Rosso є відкрита кухня з великою піцерійною піччю, світильники у формі вуликів диких бджіл, бетонні столи з ефектом терацо та дитяча зона.

Проєкт Ater.Architects — це інтер’єр апартаментів у новому житловому комплексі в Києві. Спроєктована під час відключень електроенергії, вона мала стати спокійним та оптимістичним простором, який при цьому поєднує українські культурні мотиви з мінімалістичною естетикою.

В інтер’єрі використали кремові тони, натуральне дерево, м’який текстиль і золотисті акценти. Їх доповнили роботи молодих українських художників, кераміка ручної роботи та традиційний килим-ліжник, виготовлений за історичними техніками ткацтва.

Фото: YOD Group та Ater.Architects
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