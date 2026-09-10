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«Птаха» Алли Горської та Віктора Зарецького отримала статус пам’ятки національного значення

Ельміра Еттінгер 10 вересня 2026
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Кабінет Міністрів України вніс архітектурно-монументальний об’єкт «Птаха» у селі Гельмязів Черкаської області до Державного реєстру нерухомих пам’яток України національного значення. Відтепер твір матиме посилений правовий захист та охоронний номер.

«Надання “Птасі” статусу пам’ятки національного значення — це конкретний крок для збереження унікальної роботи Алли Горської та Віктора Зарецького. Продовжуємо системну роботу, щоб цінні об’єкти української спадщини мали належний правовий захист і були збережені для наступних поколінь», — зазначила віцепрем’єр-міністерка України з гуманітарної політики України – міністерка культури України Тетяна Бережна.

«Птаха» — мозаїчне панно, яке художники-шістдесятники Алла Горська та Віктор Зарецький створили у 1970 році в селі Гельмязів на Черкащині. Цей твір розміщений на фронтоні ресторану «Супій».

Статус щойно виявленого об’єкта культурної спадщини «Птаха» отримала у липні 2025 року — тоді Черкаська обласна військова адміністрація внесла мозаїку до відповідного переліку.

У жовтні Експертна комісія з питань обліку об’єктів культурної спадщини рекомендувала надати роботі статус пам’ятки національного значення. Тепер рішення затвердив Кабінет Міністрів.

Фото: Олена Борисова
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