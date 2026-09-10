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Режисер «Дау» відмовився засудити головного героя свого фільму за мовчання про війну

Кирило Шостак 10 вересня 2026
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Режисер «Дау» відмовився засудити головного героя свого фільму за мовчання про війну

Режисер Ілля Хржановський не став засуджувати диригента Теодора Курентзиса, який зіграв головну роль у його фільмі «Дау» й досі публічно не засудив повномасштабну війну Росії проти України. Про це пише The Guardian.

Стрічку представили на Венеційському кінофестивалі. Курентзис, який народився в Афінах, але продовжує жити й працювати в Росії, зіграв фізика Льва Ландау. Його участь стала однією з причин критики фільму з боку Міністерства закордонних справ України.

«Це його вибір. Але я думаю, що кожен розплачується за свій вибір, своє життя, свою долю», — сказав Хржановський на пресконференції. Сам режисер після початку повномасштабного вторгнення відмовився від російського громадянства та живе в Німеччині.

Водночас він назвав Курентзиса «одним із найвидатніших диригентів нашого часу» та заявив, що продовжує з ним спілкуватися. Говорячи про Україну, Хржановський побажав українському уряду «врятувати країну і виграти цю війну».

Раніше БЖ детально розповідало про історію «Дау» — серію фільмів Іллі Хржановського, знятих у Харкові. Ще 2020 року проєкт критикували через сцени насильства та методи роботи режисера, а перед прем’єрою у Венеції МЗС України безуспішно закликало прибрати стрічку з програми фестивалю.

Фото: 01 wikiwriter / Wikimedia Commons
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