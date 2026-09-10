Історію створення «Роккі» покажуть у новому байопіку — вийшов трейлер українською

Байопік «Я — Роккі» про створення культового фільму «Роккі» та ранні роки кар’єри Сильвестра Сталлоне вийде в український прокат 19 листопада 2026 року. Компанія Green Light Films також представила локалізований трейлер стрічки та повідомила про це БЖ.

Фільм приурочили до 50-річчя оригінального «Роккі», що вийшов 1976 року. У центрі сюжету — молодий Сталлоне, який пише сценарій про боксера-аутсайдера та намагається переконати голлівудських продюсерів дозволити йому самому зіграти головну роль.

Сталлоне тоді було 29 років, і він залишався маловідомим актором. Попри пропозиції продати сценарій за сотні тисяч доларів, він відмовлявся від угоди без гарантії, що зіграє Роккі Бальбоа. Зрештою фільм зняли менш ніж за мільйон доларів, а у світовому прокаті він заробив понад 220 мільйонів і отримав три «Оскари», зокрема за найкращий фільм.

Молодого Сталлоне у «Я — Роккі» зіграв Ентоні Іпполіто, відомий за серіалом «Пропозиція». Стефан Джеймс втілив Карла Везерса — актора, який зіграв Аполло Кріда. Також у фільмі знялися Анна-Софія Робб, Метт Діллон, Пі Джей Бірн, Трейсі Леттс, Джей Дюпласс і Тобі Кеббелл.

Режисером і продюсером стрічки став Пітер Фарреллі, автор «Зеленої книги». «Я — Роккі» вийде в українських кінотеатрах 19 листопада.

Раніше студія Neon представила трейлер фільму «Штучний» режисера Луки Гуаданьїно про творців ChatGPT. Стрічка розповідає про скандал навколо OpenAI 2023 року, коли співзасновника компанії Сема Альтмана раптово звільнили з посади, а вже через п’ять днів повернули до роботи.