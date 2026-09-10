У Берліні відкрили першу велику виставку Мауріціо Каттелана в Німеччині

Італійський художник Мауріціо Каттелан став лауреатом німецької премії Preis der Nationalgalerie 2026. З цієї нагоди в берлінській Новій національній галереї відкрили його першу велику персональну виставку в Німеччині.

Експозиція має назву «NIGHT» і створена спеціально для скляної будівлі музею, спроєктованої Людвігом Місом ван дер Рое. До неї увійшли відомі роботи Каттелана, а також нові твори, створені для виставки.

Каттелан відомий роботами на межі чорного гумору, провокації та соціальної критики. У «La Nona Ora» він зобразив Папу Римського Івана Павла II, якого збив метеорит, а у «Him» — Адольфа Гітлера, що стоїть навколішки в молитві. У 2016 році художник створив повністю функціональний золотий унітаз «America», а у 2019-му — «Comedian», банан, приклеєний до стіни скотчем. Останню роботу продали за $6,2 мільйони.

У «NIGHT» художник також грає з очікуваннями від музейного простору. Прозорість павільйону Міса ван дер Рое поєднується з більш похмурою атмосферою виставки. Експозиція порушує питання про колективну пам’ять, віру та те, як історичні події продовжують впливати на сучасність.

Виставка «Мауріціо Каттелан: NIGHT» триватиме в Новій національній галереї Берліна до 7 березня 2027 року.