Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Тут з’являться результати вашого пошуку

У Берліні відкрили першу велику виставку Мауріціо Каттелана в Німеччині

Іван Назаренко 10 вересня 2026
207

Італійський художник Мауріціо Каттелан став лауреатом німецької премії Preis der Nationalgalerie 2026. З цієї нагоди в берлінській Новій національній галереї відкрили його першу велику персональну виставку в Німеччині.

Експозиція має назву «NIGHT» і створена спеціально для скляної будівлі музею, спроєктованої Людвігом Місом ван дер Рое. До неї увійшли відомі роботи Каттелана, а також нові твори, створені для виставки.

Каттелан відомий роботами на межі чорного гумору, провокації та соціальної критики. У «La Nona Ora» він зобразив Папу Римського Івана Павла II, якого збив метеорит, а у «Him» — Адольфа Гітлера, що стоїть навколішки в молитві. У 2016 році художник створив повністю функціональний золотий унітаз «America», а у 2019-му — «Comedian», банан, приклеєний до стіни скотчем. Останню роботу продали за $6,2 мільйони.

У «NIGHT» художник також грає з очікуваннями від музейного простору. Прозорість павільйону Міса ван дер Рое поєднується з більш похмурою атмосферою виставки. Експозиція порушує питання про колективну пам’ять, віру та те, як історичні події продовжують впливати на сучасність.

Виставка «Мауріціо Каттелан: NIGHT» триватиме в Новій національній галереї Берліна до 7 березня 2027 року.

Мітки
Новини
Читайте також
У центрі Києва розбирають Будинок поліцейської дільниці — пам’ятку архітектури початку ХХ століття У Києві скасували фестиваль «Брудний Пес» через загрози безпеці Історію створення «Роккі» покажуть у новому байопіку — вийшов трейлер українською «Птаха» Алли Горської та Віктора Зарецького отримала статус пам’ятки національного значення
Новий фільм Мартіна Макдони «Дикий кінь номер девʼять»: старим тут не місце й не час 10 вересня 2026 Сиквел «Практичної магії», перезапуск «Оселі зла» та «Серце звіра»: 13 кінопрем’єр вересня 08 вересня 2026 Blast from the Past: за що знову критикують «Дау» Іллі Хржановського (цього разу вже у Венеції) 07 вересня 2026 Київські замальовки. Випуск 53 06 вересня 2026 Офіційно найкращий почин Ірландії 05 вересня 2026 Мауріціо Каттелан чи Віталій Кличко: як добре ви тямите в міському мистецтві? 05 вересня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.

Тут з’являться результати вашого пошуку