У Києві проведуть «Дні Книжкової країни» після перенесення великого фестивалю

Осінній фестиваль «Книжкова країна», який мав відбутися 17–20 вересня на ВДНГ, перенесли на квітень через посилення російських обстрілів. Натомість 18–20 вересня команда заходу разом із партнерами проведе «Дні Книжкової країни» — зустрічі з авторами, презентації, дискусії, концерт і Премію книжкових блогерів у різних книгарнях Києва та на ВДНГ, повідомили БЖ в команді.

Перші події відбудуться 18 вересня. Зокрема, у «КнигоЛенді» пройде «Bunny Horror Show» — горорний перформанс і розмова письменниці Серафими Білої та літературознавиці Богдани Романцової про романи Мони Авад «Зайчик» і «Ми тебе любимо, Зайчику».

19 вересня у «КнигоЛенді» вручатимуть Премію книжкових блогерів. Цього сезону обиратимуть найбільш обговорювану перекладну книжку, видану в Україні у 2025–2026 роках. Серед номінантів — «Затруєна чаша» Роберта Джексона Беннетта, «Чорти» Джо Аберкромбі, «Тисяча осяйних сонць» Халеда Госсейні, «Катабазис» Ребекки Кван і «Завіт води» Абрагама Верґіса.

Того ж дня у Book.ua говоритимуть про Софію Яблонську та її тревелог «З країни рижу та опію» про Китай 1930-х років. А у Book.ua Space письменник і військовослужбовець Артем Чапай разом із музикантом Ницо Потворно представить книжку «Т-щастя» — розмова буде про самотність, страхи, ілюзії та можливість бути щасливим у часи змін.

Увечері 19 вересня там само відбудеться зустріч про Сергія Кузьмінського та «Братів Гадюкіних». Юрій Рокецький, фронтмен «Мертвого півня» й автор книжки «Всьо чотко. Сергій Кузьмінський і ‶Брати Гадюкіни“», разом із Лесею Антипенко говоритиме про вплив Кузьмінського на українську музику та феномен гурту.

20 вересня у книгарні ВСЛ метеорологиня Наталка Діденко представить «Записки синоптика». Книга розповідатиме, як формується погода, звідки беруться грози й тумани та як краще розуміти атмосферні явища.

Того самого дня у Book.ua Space говоритимуть про монстроромани — романтичні історії з фантастичними істотами замість звичних героїв. На прикладі серії Рубі Діксон «Варвари крижаної планети», що стала популярною в BookTok, Марія Маргуліс і Валерія Павленко розбиратимуть, чому цей жанр так захопив читачів і як його перекладають українською.

«Дні Книжкової країни» проходитимуть у Readeat, «Нашому Форматі», «Книгарні Є», «КнигоЛенді», ВСЛ, Book.ua та Book.ua Space на ВДНГ. Вхід на всі події вільний, а повну програму можна переглянути на сайті фестивалю.