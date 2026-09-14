Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Тут з’являться результати вашого пошуку

Український короткометражний фільм «Тиша» відзначили на Венеційському кінофестивалі

Ірина Маймур 14 вересня 2026
246
Український короткометражний фільм «Тиша» відзначили на Венеційському кінофестивалі

Короткометражний фільм «Тиша» українського режисера Павла Шпегуна здобув відзнаку Airone della Laguna International Collateral Award під час 83-го Венеційського міжнародного кінофестивалю. Цю міжнародну нагороду для підтримки молодих режисерів і новаторських підходів у кіно цьогоріч вручали вперше, повідомили БЖ у команді.

«Тишу» було представлено в офіційному конкурсі Orizzonti Short Films. Цього року до нього відібрали 13 короткометражних стрічок із різних країн.

Фільм став режисерським дебютом актора Павла Шпегуна. Це історія про молодого стендап-коміка Луку, який після невдалого виступу знайомиться в барі з дівчиною. Вони проводять разом ніч і говорять про самотність, біль та особисті втрати.

Головні ролі в стрічці виконали Григорій Наумов та Іоланта Богдюн.

Продюсерами «Тиші» стали Анна Яценко, Володимир Яценко, Інна Ласточкіна та Павло Шпегун. Фільм створили за участі української кінопродакшн-компанії ForeFilms, чиї стрічки «Люксембург, Люксембург» Антоніо Лукіча та «Відблиск» Валентина Васяновича раніше також представляли у Венеції.

«Ця нагорода — передусім визнання Павла, його сміливості як режисера та всієї команди, яка створила цей фільм. І водночас це ще один доказ того, що українське кіно сьогодні є помітною та повноцінною частиною світового кінопроцесу», — прокоментувала співпродюсерка фільму та продюсерка ForeFilms Анна Яценко.

Фото надані БЖ командою фільму
Мітки
Новини
Читайте також
У Києві проведуть «Дні Книжкової країни» після перенесення великого фестивалю Трамп хоче прибрати модерністську скульптуру Infinity у Вашингтоні Том Голланд очолив рейтинг найкасовіших акторів — завдяки «Людині-павуку» та «Одіссеї» У Берліні відкриють поп-ап Silencio — паризького клубу, над яким працював Девід Лінч
Київські замальовки. Випуск 54 14 вересня 2026 Без деруна: під Коростенем пройшов скасований фестиваль 13 вересня 2026 Ukrainian Fashion Week за лаштунками: найкращі образи події 11 вересня 2026 Київ ранковий та вечірній в ілюстраціях Марії Ектової 11 вересня 2026 Архітектурне диво, кратер, чорна діра: історія американських веж-близнюків 11 вересня 2026 Новий фільм Мартіна Макдони «Дикий кінь номер девʼять»: старим тут не місце й не час 10 вересня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.

Тут з’являться результати вашого пошуку