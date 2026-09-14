Український короткометражний фільм «Тиша» відзначили на Венеційському кінофестивалі

Короткометражний фільм «Тиша» українського режисера Павла Шпегуна здобув відзнаку Airone della Laguna International Collateral Award під час 83-го Венеційського міжнародного кінофестивалю. Цю міжнародну нагороду для підтримки молодих режисерів і новаторських підходів у кіно цьогоріч вручали вперше, повідомили БЖ у команді.

«Тишу» було представлено в офіційному конкурсі Orizzonti Short Films. Цього року до нього відібрали 13 короткометражних стрічок із різних країн.

Фільм став режисерським дебютом актора Павла Шпегуна. Це історія про молодого стендап-коміка Луку, який після невдалого виступу знайомиться в барі з дівчиною. Вони проводять разом ніч і говорять про самотність, біль та особисті втрати.

Головні ролі в стрічці виконали Григорій Наумов та Іоланта Богдюн.

Продюсерами «Тиші» стали Анна Яценко, Володимир Яценко, Інна Ласточкіна та Павло Шпегун. Фільм створили за участі української кінопродакшн-компанії ForeFilms, чиї стрічки «Люксембург, Люксембург» Антоніо Лукіча та «Відблиск» Валентина Васяновича раніше також представляли у Венеції.

«Ця нагорода — передусім визнання Павла, його сміливості як режисера та всієї команди, яка створила цей фільм. І водночас це ще один доказ того, що українське кіно сьогодні є помітною та повноцінною частиною світового кінопроцесу», — прокоментувала співпродюсерка фільму та продюсерка ForeFilms Анна Яценко.