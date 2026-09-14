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Трамп хоче прибрати модерністську скульптуру Infinity у Вашингтоні

Кирило Шостак 14 вересня 2026
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Президент США Дональд Трамп закликав прибрати модерністську скульптуру Infinity («Нескінченність») біля Національного музею американської історії у Вашингтоні та встановити на її місці 9-метрову статую Джорджа Вашингтона. Про це повідомляє ARTnews.

У дописах у Truth Social Трамп назвав роботу художника Хосе де Рівери «дивною модерністською скульптурою», яка, на його думку, «нічого не говорить про Америку» і не вшановує її героїв.

«Замініть скульптуру, яка нічого не говорить про Америку, на скульптуру людини, яка більше за будь-кого говорить усе про Америку», — написав Трамп, назвавши Вашингтона «найвеличнішим героєм Америки».

Infinity встановили 1967 року, і вона стала першим твором сучасного мистецтва, який уряд США спеціально замовив для Національної алеї. Робота Хосе де Рівери складається з вигнутої стрічки полірованої неіржавної сталі на чорному гранітному постаменті. Вона повільно й безперервно обертається — один повний оберт займає близько шести хвилин.

Так, Infinity стала одним із символів того, як американська держава почала включати модерністське мистецтво в публічний простір. Сам де Рівера створював скульптури для громадських просторів по всій країні.

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Водночас Трамп хоче, щоб Смітсонівський інститут активніше вшановував Джорджа Вашингтона та інших засновників США до 250-річчя незалежності країни. Зокрема, він закликав відкрити окрему виставку про першого президента та встановити його статую до Дня Конституції США 17 вересня.

Трамп також неодноразово критикував Смітсонівський інститут за те, як його музеї розповідають про американську історію. На його думку, експозиції надто зосереджені на темах пригноблення, тоді як досягнення засновників країни та інших історичних постатей представлені недостатньо.

Це не перша суперечка адміністрації Трампа навколо культурних інституцій. Раніше адміністрація Дональда Трампа допустила знесення Національного центру виконавських мистецтв імені Джона Кеннеді у Вашингтоні, якщо комплекс не отримає близько $250 мільйонів на реконструкцію.

Крім того, президент США Дональд Трамп підписав указ, який зобов’язує встановити біля Національного музею американської історії у Вашингтоні інформаційні таблички з попередженням про нібито «неточну інформацію» в експозиціях. На табличках має бути зазначено, що експозиції «потребують оновлення» відповідно до нещодавнього звіту Білого дому, а також містити вказівки на місця, де, на думку адміністрації, американську історію висвітлено «точніше».

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