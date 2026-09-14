Том Голланд очолив рейтинг найкасовіших акторів — завдяки «Людині-павуку» та «Одіссеї»

Том Голланд став найкасовішим актором за сумарними світовими зборами фільмів за його участі, пише BBN Times. Загалом стрічки з 30-річним британським актором зібрали понад $15,5 мільярда, що дозволило йому випередити Зої Салдану та Скарлетт Йоганссон.

На перше місце Голланд вийшов після двох великих релізів 2026 року — «Людина-павук: Новий день» («Spider-Man: Brand New Day») та «Одіссеї» Крістофера Нолана, у якій актор зіграв Телемаха. Обидві стрічки стали одними з головних касових хітів року.

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До Голланда рейтинг очолювала Зої Салдана, фільми за участі якої сумарно зібрали близько $15,47 мільярда. Наступною йде Скарлетт Йоганссон із приблизно $15,4 мільярда.

За даними BBN Times, Голланд також став наймолодшим актором, який очолив цей рейтинг. Значну частину його касового результату забезпечила роль Пітера Паркера / Людини-павука у фільмах Marvel, яку він виконує з 2016 року, з’являвшись, зокрема, у «Месниках: Війна нескінченності», «Месниках: Завершення» і чотирьох сольних фільмах про Людину-павука.

Йдеться саме про сукупні касові збори фільмів за участі актора, а не про його особистий заробіток від цих стрічок.