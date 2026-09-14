У Берліні відкриють поп-ап Silencio — паризького клубу, над яким працював Девід Лінч

Паризький клуб Silencio відкриє поп-ап у Берліні — у колишньому приміщенні Watergate, культового нічного клубу на березі Шпрее, який закрився наприкінці 2024 року. Поп-ап працюватиме з 30 жовтня 2026 року до 30 травня 2027-го.

Silencio заснував Арно Фріш у Парижі у 2011 році. Концепцію та інтер’єр першого клубу розробили за участі американського режисера Девіда Лінча. Silencio поєднує музику, сучасне мистецтво, кіно, моду та перформанс, а берлінський поп-ап приурочили до його 15-річчя.

Колишнє приміщення Watergate переоформлять для нового проєкту. За архітектуру відповідає Studio Karhard, яка також працювала над інтер’єрами клубу Berghain, художник і архітектор Марк Лешельє створює скульптури та інсталяції, Studio Raito — освітлення, а Bureau Borsche — айдентику.

У Silencio Berlin відбуватимуться музичні виступи, перформанси, кінопокази та виставки сучасного мистецтва. Щовихідних програму формуватиме інша творча команда. Повний розклад подій організатори мають оголосити пізніше.

9 вересня в приміщенні вже провели вечір-прев’ю, пов’язаний із виставкою «Night» Мауріціо Каттелана в Новій національній галереї в Берліні. Під час події виступили Richie Hawtin, Ben Klock, BASHKKA та Valentina Magaletti.

«П’ятнадцять років — хороший момент, щоб відзначити те, чим став Silencio, і ще кращий — щоби переосмислити його», — сказав Арно Фріш у коментарі Mixmag.

За словами засновника, під час створення берлінської програми команда враховує місцеву клубну культуру та «особливий ритм нічного життя міста».

Раніше Silencio вже запускав тимчасові проєкти в Нью-Йорку, Венеції, Каннах і Маямі.