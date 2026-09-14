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Крістіан Бейл побудував 12 будинків для дітей, які залишилися без батьківської опіки

Кирило Шостак 14 вересня 2026
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Актор Крістіан Бейл відкрив у Палмдейлі, штат Каліфорнія, житловий комплекс Together California для дітей, які перебувають у системі опіки. Головна мета проєкту — не розлучати братів і сестер, коли вони потрапляють у прийомні сім’ї. Про це повідомляє Variety.

Комплекс площею близько 11 тисяч квадратних футів (трохи більше за тисячу квадратних метрів) має 12 мебльованих будинків, а також дві квартири-студії для молоді, яка виходить із системи опіки. Тут також планують проводити програми підтримки, що мають допомогти дітям відчути стабільність і безпеку.

«Наше завдання — перетворити їхнє горе і біль на любов, надію та відчуття майбутнього», — сказав Бейл в інтерв’ю ABC 7.

Ідея проєкту з’явилася після того, як актор сам став батьком. Це змусило його замислитися над тим, у яких умовах живуть діти, що залишилися без батьківської опіки.

Together California Бейл створив 2022 року разом із Тімом Маккорміком. Проєкт реалізували завдяки пожертвам, зокрема майже 9 мільйонам доларів, які допомогла зібрати Австрійсько-американська рада.

За словами організаторів, перші мешканці мають заселитися до комплексу вже наступного місяця.

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