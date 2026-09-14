Міністр культури Ізраїлю хоче позбавити громадянства режисерів нагородженого у Венеції фільму про Газу

Міністр культури Ізраїлю Мікі Зоар заявив, що домагатиметься позбавлення громадянства режисерів Юваля Абрахама та Рейчел Шор. Напередодні їхній документальний фільм «NAZA», присвячений діям ізраїльських військових у Газі, отримав Спеціальний приз журі Венеційського кінофестивалю, пише Euronews.

Зоар назвав перемогу стрічки «такою, що шокує», а сам фільм — «мерзенним». На його думку, режисери шкодять своїй країні заради «оплесків антисемітів у всьому світі», а їхня робота є «зрадою держави».

«Як міністр культури я негайно вживу заходів, щоб домагатися позбавлення цих творців ізраїльського громадянства за зраду держави», — написав він у X.

До критики долучився і ультраправий міністр національної безпеки Ітамар Бен-Ґвір. Він назвав Абрахама та Шор «ганьбою» і закликав їх залишити країну.

«NAZA» була єдиним документальним фільмом в основному конкурсі цьогорічної Венеції. Стрічку знімали таємно вночі на дахах Тель-Авіва під час війни в Газі. У ній 24 ізраїльські військові, співробітники розвідки та викривачі розповідають про те, як визначають цілі для ударів і оцінюють можливі втрати серед цивільних.

Назва фільму походить від вислова «Nezek Agavi» — терміна, пов’язаного з поняттям «побічної шкоди». За офіційним синопсисом, автори досліджують систему, яка, за їхнім твердженням, стоїть за масовими вбивствами палестинських цивільних у Газі.

Ізраїльські режисери Абрахам і Шор уже працювали разом над документальним фільмом «No Other Land» («Іншої землі нема») із палестинськими режисерами Баселем Адрою та Хамданом Баллалом. Стрічка про насильство ізраїльських поселенців проти палестинських громад на Західному березі у 2025 році отримала «Оскар» за найкращий документальний фільм.

Прем’єру «NAZA» у Венеції зустріли майже 25-хвилинною овацією. Під час церемонії нагородження Юваль Абрахам заявив, що фільм особливо важливо побачити самим ізраїльтянам. За його словами, замовчування того, що відбувається в Газі, дозволяє цьому продовжуватися.

На фестивалі також відзначили «Дау» Іллі Хржановського — режисер отримав «Срібного лева», хоча участь стрічки в основному конкурсі до цього критикували МЗС і Мінкульт України. Натомість український короткометражний фільм «Тиша» Павла Шпегуна здобув нагороду Airone della Laguna. Цю міжнародну відзнаку для підтримки молодих режисерів і новаторських підходів у кіно цьогоріч вручали вперше.