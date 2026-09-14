Netflix створить анімаційний серіал за серією ігор «Diablo»

Стримінговий сервіс Netflix і розробник «Diablo» Blizzard Entertainment створять анімаційний серіал за мотивами гри. Проєкт анонсували під час BlizzCon 2026, де компанія представила плани щодо подальшого розвитку серії, пише Hypebeast.

Дія серіалу розгортатиметься в Санктуарії — світі, у якому відбуваються події ігор «Diablo». Яку саме історію екранізують, поки що невідомо: Blizzard і Netflix не розкривають сюжет, персонажів, команду проєкту, кількість епізодів і дату прем’єри.

«Diablo» існує вже 30 років. Перша гра вийшла наприкінці 1996-го й запропонувала гравцям спускатися у випадково згенеровані підземелля під містом Трістрам, розвивати персонажа, збирати спорядження та боротися з демонами. Саме ці механіки згодом стали основою всієї серії рольових екшенів.

У 2000 році Blizzard випустила «Diablo II», яка зробила серію масштабнішою: гравці отримали більший світ, більше героїв на вибір і більше способів їх розвивати. Гра стала однією з найвпливовіших у жанрі рольових екшенів. Згодом серію продовжили «Diablo III», мобільна «Diablo Immortal», оновлена «Diablo II: Resurrected» і «Diablo IV», що вийшла у 2023 році.

Усі основні частини об’єднує Санктуарій — темний фентезійний світ, що опинився між двома силами в так званому Вічному конфлікті: ангелами Високих Небес і демонами Палаючого Пекла. Серед головних демонічних персонажів серії — Діабло, Баал і Мефісто.

На тому ж BlizzCon Blizzard анонсувала «Diablo V», яка має вийти навесні 2029 року. У новій частині Діабло переміг, попередні герої зазнали поразки, а Санктуарій опинився під його владою.

Анімаційний серіал за «Diablo» стане частиною ширших планів Blizzard переносити свої ігрові світи в інші формати. У компанії назвали співпрацю з Netflix «лише початком» і повідомили, що вже працюють над іншими подібними проєктами, але поки що не уточнили, яких саме франшиз вони стосуватимуться.

Для Netflix це буде ще одна анімаційна адаптація ігрової франшизи. Раніше стримінг випускав «Castlevania», «Cyberpunk: Edgerunners» та «Arcane» за всесвітом League of Legends.