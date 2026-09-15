В Японії для роботів створили власну «швидку допомогу»

Японська GMO Internet Group представила першу в країні «роботизовану швидку допомогу» — спеціальний фургон для виїзного ремонту людиноподібних роботів. Пілотний сервіс незабаром почне працювати в Токіо. Про це повідомляє Interesting Engineering.

У фургоні перевозять інженерів, а також інструменти, запчастини та запасного робота. Якщо поламаний гуманоїд не вдається відремонтувати на місці, його забирають до сервісного центру, а клієнтові тимчасово залишають заміну.

«Гуманоїдна швидка доставляє на місце запасного робота і замінює ним пошкодженого», — пояснив інженер GMO Air Шота Такідзава.

У компанії кажуть, що ідея виникла після випадків, коли пошкоджених роботів доводилося відправляти на ремонт, залишаючи клієнтів без техніки на кілька днів. Така проблема може стати особливо помітною, якщо гуманоїдів почнуть масово використовувати в готелях, на складах, фабриках і в магазинах.

Сам фургон не є автономним, а роботів ремонтують люди. По суті, GMO переносить модель звичайної дорожньої допомоги на новий тип техніки.

Наразі в компанії є лише один такий автомобіль, який працюватиме як демонстраційний і пілотний проєкт. Якщо попит зростатиме, GMO Air планує розширити парк.

У компанії очікують, що разом із поширенням людиноподібних роботів зростатиме й потреба в окремій інфраструктурі для їх ремонту, технічного обслуговування та швидкої заміни.