У Києві під час хвилини мовчання вмикатимуть режим світлофорів «Усім червоний»

Із 15 вересня в Києві почнуть поетапно впроваджувати режим світлофорів «Усім червоний» під час щоденної хвилини мовчання. Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації.

На першому етапі такий режим працюватиме на 18 світлофорних об’єктах у центрі міста. Щодня о 9:00 світлофори одночасно вмикатимуть червоний сигнал для автомобілів, пішоходів і велосипедистів, а о 9:01 повертатимуться до звичайного режиму.

На цю хвилину також зупинятиметься наземний громадський транспорт. Через систему оповіщення повідомлятимуть про початок і тривалість хвилини мовчання.

Режим «Усім червоний» не діятиме під час повітряної тривоги. Оперативний і спеціальний транспорт з увімкненими світловими та звуковими сигналами зможе продовжувати рух.

Містян закликають щодня о 9:00 зупинятися та вшановувати пам’ять загиблих унаслідок російської агресії проти України.

Також нагадаємо, що від 10 вересня комендантська година в Києві триває з 01:00 до 05:00, а графік роботи громадського транспорту подовжили на одну годину.

Також від Центрального залізничного вокзалу запрацювали чотири тимчасові нічні автобусні маршрути до житлових масивів. Вони курсують під час комендантської години, зокрема для пасажирів потягів, які прибувають у Київ уночі.