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У Львові дві мозаїки 1964 року можуть отримати статус пам’яток

Кирило Шостак 14 вересня 2026
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У Львові дві мозаїки 1964 року можуть отримати статус пам’яток

У Львові дві мозаїки 1964 року — «Львівські будівельники» та «Не забудьте пом’янути…» — рекомендували внести до переліку об’єктів культурної спадщини. Про це повідомили в Департаменті архітектури та містобудування Львівської ОДА.

Мозаїки розташовані на бічних фасадах будинків на вулиці Стефаника, 16 та Каліча Гора, 8. Разом вони утворюють єдиний художній комплекс у внутрішньому дворі та композиційно взаємодіють між собою.

Автор обох робіт — художник Микола Кристопчук. Він створив мозаїки як дипломний проєкт у Львівському державному інституті прикладного та декоративного мистецтва під керівництвом Романа Сельського. Це був останній випуск кафедри монументалістів перед її закриттям.

Мозаїка «Львівські будівельники» присвячена праці та розвитку міста. На ній зображено робітників, будівельні механізми та впізнавані львівські пам’ятки — Оперний театр, Порохову вежу, Кафедральний собор, Вежу Корнякта та ратушу.

Друге панно — «Не забудьте пом’янути…» — має більш символічний характер. У центрі композиції зображено Тараса Шевченка, поруч із ним — три жінки в українському вбранні, мистецькі атрибути та рядок із «Заповіту».

У департаменті зазначають, що обидві роботи є характерними прикладами монументально-декоративного мистецтва 1960-х років і важливими автентичними елементами міського середовища Львова.

Нагадаємо, раніше Кабінет Міністрів України вніс архітектурно-монументальний об’єкт «Птаха» Алли Горської у селі Гельмязів Черкаської області до Державного реєстру нерухомих пам’яток України національного значення. Відтепер твір матиме посилений правовий захист та охоронний номер.

Автор фото: Віктор Швець
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