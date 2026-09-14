Помер дизайнер Боб Маккі, який створював культові образи Шер і Тіни Тернер

У віці 87 років помер американський модельєр і дизайнер костюмів Боб Маккі. Про його смерть повідомила команда дизайнера в Instagram.

«Його геніальність і надзвичайні роботи житимуть вічно, продовжуючи приносити красу в цей світ», — йдеться в заяві.

Маккі народився в Лос-Анджелесі й починав кар’єру, працюючи з дизайнерами Жаном Луї та Едіт Гед. Однією з найважливіших для його кар’єри стала багаторічна співпраця із Шер. Вони познайомилися на початку 1960-х, після чого Маккі створював для співачки сценічні костюми, телевізійні образи та вбрання для червоних доріжок.

Серед його найвідоміших робіт — напівпрозора сукня Шер із пір’ям, яку вона одягла на Met Gala 1974 року. Сам дизайнер згадував, що її образи часто ставали темою газет уже наступного дня.

Маккі також створював костюми для Тіни Тернер, Даяни Росс, Вітні Г’юстон, Джуді Гарленд та Лайзи Міннеллі. За свою роботу він отримав кілька премій «Еммі» та «Тоні».

Його архів продовжував жити й серед молодшого покоління зірок: образи Маккі носили Зендея та Майлі Сайрус, а його вінтажні речі продаються на аукціонах за тисячі доларів.

Раніше повідомлялось, що у віці 77 років помер британський кінопродюсер Джеремі Томас. За свою понад 50-річну кар'єру він працював більш ніж над 80 фільмами, зокрема «Останнім імператором» Бернардо Бертолуччі, «Щасливого Різдва, містере Лоуренс» Наґіси Ошіми, «Крутим хлопцем» Джонатана Ґлейзера та «Автокатастрофою» Девіда Кроненберга.