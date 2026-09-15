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Європа запустила супутники, які стежитимуть за «здоров’ям» планети

Кирило Шостак 15 вересня 2026
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Європа запустила супутники, які стежитимуть за «здоров’ям» планети

Європа запустила в космос два нові супутники — FLEX і Sentinel-3C, які досліджуватимуть рослинність, океани, льодовики та атмосферу Землі. Ракета Vega-C стартувала з європейського космодрому у Французькій Гвіані ввечері 14 вересня, повідомляє Bild.

Після запуску Європейське космічне агентство (ESA) повідомило, що центр управління польотами в Дармштадті отримав перші сигнали від обох апаратів.

Особливі надії дослідники покладають на FLEX. Це перший супутник, який зможе безпосередньо вимірювати активність фотосинтезу рослин і таким чином показувати, у якому стані перебувають ліси, поля та луки й наскільки ефективно вони поглинають вуглекислий газ.

Для цього апарат фіксуватиме надзвичайно слабке світіння, яке рослини випромінюють під час фотосинтезу. Дані мають допомогти вченим краще зрозуміти, як на рослинність впливають посухи, спека та інші екологічні стреси.

Другий супутник, Sentinel-3C, спостерігатиме за океанами, суходолом, льодовими щитами та атмосферою. Він вимірюватиме температуру поверхні суші й моря, зміни рослинності та розміри льодовиків, а також збиратиме інші дані для кліматичних і погодних досліджень.

Спочатку FLEX працюватиме в тандемі із Sentinel-3C. Це дозволить майже одночасно порівнювати активність рослин із температурою, хмарністю, водяною парою та іншими умовами довкілля.

«FLEX дозволить нам краще зрозуміти стан рослин і роль фотосинтезу в кругообігу вуглецю та води», — зазначила керівниця програм спостереження за Землею ESA Симонетта Челі.

Найближчими днями інженери перевірятимуть системи та прилади обох супутників. Після завершення тестів космічні апарати почнуть регулярно передавати дані про стан Землі.

Фото: SpaceX / Pexels
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