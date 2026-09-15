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Метью Ріс встановив рекорд «Еммі» — актор виграв дві головні нагороди за вечір

Іван Назаренко 15 вересня 2026
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Валлійський актор Метью Ріс став першим актором в історії «Еммі», який за одну церемонію отримав нагороди у двох головних акторських категоріях. Цього року він переміг у номінаціях за найкращу чоловічу роль у мінісеріалі та в комедійному серіалі, пише Variety.

Спочатку Ріс отримав нагороду за роль у серіалі Netflix «Звір у мені». Пізніше того самого вечора він переміг у категорії найкращої чоловічої ролі в комедійному серіалі за «Відоус-Бей» від Apple TV.

До Ріса дві акторські нагороди за одну церемонію отримували лише дві людини, але ніхто не перемагав одночасно в двох головних категоріях. Джеймс Ерл Джонс у 1991 році здобув нагороди за головну чоловічу роль у драмі та другорядну роль у мінісеріалі. У 2002 році Стокард Ченнінг отримала дві статуетки за другорядні жіночі ролі.

Для Ріса це вже третя акторська премія «Еммі». У 2018 році він переміг у драматичній категорії за роль у серіалі «Американці». Тепер він став першим чоловіком, який отримав головні акторські «Еммі» за драму, комедію та мінісеріал.

Єдиною людиною в історії «Еммі», яка до Ріса зібрала всі три головні акторські нагороди, була Барбара Стенвік. Вона перемагала в категоріях найкращої жіночої ролі в драмі, комедії та мінісеріалі. Усі премії вона отримала у період з 1961 до 1983 року.

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Крім акторських нагород, Ріс отримав ще дві номінації як виконавчий продюсер обох серіалів. «Відоус-Бей» при цьому переміг у категорії найкращого комедійного серіалу та встановив рекорд — 14 нагород «Еммі» за один сезон комедійного проєкту.

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