Прокуратура оскаржить оренду землі з історичними будівлями Першого київського водогону — там хочуть збудувати ТРЦ

Київська міська прокуратура оскаржуватиме рішення Господарського суду Києва, яке дозволяє продовжити оренду земельної ділянки на Володимирському узвозі, 6. Про це повідомляє пам’яткоохоронець Дмитро Перов.

На цій території розташовані історичні споруди Першого київського водогону, а сама ділянка входить до території пам’ятки «Історичний ландшафт Київських гір та долини річки Дніпро».

Засідання Північного апеляційного господарського суду призначили на 15 вересня о 10:30. Позивачем у справі виступало ТОВ «Етрекс», яке оскаржило рішення Київської міської ради про розірвання договору оренди. У квітні 2026 року Господарський суд Києва став на бік компанії та скасував рішення міськради.

«Етрекс» орендує земельну ділянку площею близько 0,45 га на Володимирському узвозі, 6 для будівництва та експлуатації офісно-готельного культурно-розважального комплексу.

«Етрекс» пов’язують із бізнесменом Дмитром Буряком, уродженцем Москви та одним із фігурантів українських розслідувань щодо діяльності девелоперських компаній. У 2022 році його оголошували в розшук у справі про можливі зловживання під час закупівлі бронежилетів для Міноборони, але у 2023 році суд скасував підозру через брак доказів.

На Володимирському узвозі збереглися споруди першої київської системи водопостачання, зведені у XIX столітті. Зокрема, комплекс включає будівлі, пов’язані з нижнім водогоном, який забезпечував водою центральну частину Києва.

У 2023 році Київрада вирішила припинити оренду кількох земельних ділянок на Володимирському узвозі, пов’язаних із запланованою забудовою. Серед них була ділянка «Етрексу» площею близько 0,22 га. Компанія оскаржила рішення в судах.

У вересні 2025 року Верховний Суд скасував рішення Київради щодо цієї ділянки та відновив право «Етрексу» на оренду. Паралельно тривали окремі судові спори щодо сусідньої ділянки площею 0,61 га, яку орендує інша компанія — ПрАТ «Будівельні технології».

Активісти також неодноразово вимагали надати історичним спорудам Першого київського водогону окремий охоронний статус. У 2023 році відповідну петицію ініціював Дмитро Перов.