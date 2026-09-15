У США з’явилася гарнітура проти депресії — її достатньо носити 30 хвилин на день

У США почали продавати гарнітуру для домашнього лікування депресії, розроблену шведською компанією Flow Neuroscience. Пристрій одягають на лоб на 30 хвилин на день, а керувати ним можна за допомогою застосунку. Про це повідомляє Wired.

Гарнітура використовує слабку електричну стимуляцію лівої лобної ділянки мозку, пов’язаної з регуляцією настрою та емоцій. У людей із депресією активність і нейронні зв’язки в цій зоні часто знижені.

У грудні 2025 року пристрій отримав схвалення американського Управління з контролю за продуктами й ліками (FDA). Flow позиціонує гарнітуру як домашню альтернативу або доповнення до традиційного медикаментозного лікування. Водночас її вартість вимірюється тисячами доларів.

Пристрій впливає на ту саму ділянку мозку, що й транскраніальна магнітна стимуляція — метод лікування депресії, під час якого нейрони активують магнітними імпульсами. Однак для такої терапії зазвичай потрібно регулярно відвідувати клініку протягом кількох тижнів, тоді як Flow розрахована на використання вдома під наглядом лікаря.

У дослідженні за участі 174 людей із великим депресивним розладом через 10 тижнів ремісію симптомів зафіксували у 45% учасників, які користувалися Flow. У контрольній групі з плацебо цей показник становив 22%. У випробуванні брали участь як люди, що вже приймали антидепресанти, так і ті, хто їх не використовував.

Криза присихічного здоровʼя в Україні

В Україні проблема психічного здоров’я особливо загострилася через повномасштабну війну. За оцінкою ВООЗ, майже 70% українців переживають тривогу, депресію або сильний стрес, а близько 15 мільйонів людей потребують психологічної підтримки.

Фахівці кажуть, що проблема стосується не лише переселенців чи мешканців прифронтових територій — психічне виснаження дедалі глибше охоплює все населення. Багато людей роками живуть у стані постійної напруги через атаки, втрати, невизначеність і порушений сон.

За даними досліджень, через хронічний стрес і повітряні тривоги українці в середньому сплять приблизно на 40 хвилин менше, ніж до повномасштабного вторгнення. Психологи також говорять про так званий «режим виживання»: люди адаптуються до сирен, вибухів і постійної небезпеки, але така адаптація не означає, що психіка справляється без наслідків.

У ВООЗ попереджають, що вплив війни на психічне здоров’я українців може відчуватися ще протягом поколінь.