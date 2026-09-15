Ріа Сігорн отримала «Еммі» за серіал «Плюрибус» — перші епізоди другого сезону вже написані

Американська акторка Ріа Сігорн отримала першу у своїй кар’єрі премію «Еммі» — за роль Керол Стурки в науково-фантастичному серіалі «Плюрибус». Того ж вечора творець шоу Вінс Ґілліґан розповів, що команда вже спланувала сюжет усього другого сезону, а сценарії перших двох епізодів готові, повідомляє Deadline.

Сігорн перемогла в категорії найкращої акторки драматичного серіалу. Отримуючи нагороду, вона подякувала Ґілліґану за «роль усього життя» та за атмосферу на знімальному майданчику, де актори можуть експериментувати й ризикувати.

За лаштунками церемонії Сігорн першою повідомила журналістам, що Ґілліґан уже завершив два перші сценарії епізодів нового сезону. Водночас сама акторка їх іще не читала.

Ґілліґан уточнив, що другий сезон ще не написаний повністю, однак команда вже визначила, що відбуватиметься в кожному епізоді.

«Технічно другий сезон ще не написаний повністю. Але ми вже розклали всю історію — а це найскладніше. Сюжет усіх епізодів визначено, перший і другий уже написано», — розповів він Deadline.

Решта сценаріїв перебувають на різних етапах роботи. За даними медіа, зйомки другого сезону можуть розпочатися восени. Apple замовила «Плюрибус» одразу на два сезони ще до прем’єри, тож продовження планували незалежно від цьогорічних нагород.

«Плюрибус» створив Вінс Ґілліґан — автор серіалу «Пуститися берега» та співтворець «Краще подзвоніть Солу». Сігорн грає письменницю Керол Стурку, одну з небагатьох людей, яких не зачепило загадкове явище, що об’єднало більшість людства в колективну свідомість. Її героїня намагається зберегти власну індивідуальність у світі, де всі інші стали постійно задоволеними.

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Для Сігорн це була четверта номінація на «Еммі» й перша перемога. Раніше її двічі висували за роль Кім Векслер у серіалі «Краще подзвоніть Солу». Також ще одну номінацію вона отримала за короткометражний серіал «Бар Купера» («Cooper’s Bar»).

Загалом «Плюрибус» цього року отримав 18 номінацій на «Еммі». Вінс Ґілліґан також здобув нагороду за сценарій драматичного серіалу.

Найбільше нагород під час головної церемонії цьогоріч отримав комедійний серіал «Відоус-Бей». Він переміг у категорії найкращого комедійного серіалу, а Метью Ріс отримав нагороду за головну чоловічу роль, Кейт О’Флінн і Стівен Рут — за ролі другого плану. Кеті Діпполд відзначили за сценарій, а Хіро Мураї — за режисуру. Найкращим драматичним серіалом став «Пітт», а Ноа Вайлі переміг у категорії найкращого актора драматичного серіалу. Нагороду за найкращий мінісеріал або серіал-антологію отримав «ВДС Сент-Луїс».

Серед інших акторських перемог — Джин Смарт за головну роль у комедійному серіалі «Хитрощі», Еллісон Дженні за роль другого плану в драмі «Дипломатка» і Том Пелфрі за роль другого плану в «Завданні». У категоріях мінісеріалів і телефільмів перемогли Саллі Філд за «Напрочуд кмітливі створіння» та Метью Ріс за «Звір у мені».

За режисуру драматичного серіалу нагороду отримав Сол Метцштайн за «Повільних коней», а за сценарій драми — Вінс Ґілліґан за «Плюрибус». Найкращим конкурсним реаліті-шоу стали «Зрадники», а нагороду серед вар’єте-шоу отримало «Пізнє шоу зі Стівеном Кольбером».

Майкл Дж. Фокс отримав гуманітарну премію Боба Гоупа за свій внесок у дослідження хвороби Паркінсона та захист прав людей, які постраждали від цієї хвороби.