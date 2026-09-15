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Померла Катрін Рінгер — вокалістка французького гурту Les Rita Mitsouko

Іван Назаренко 15 вересня 2026
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Катрін Рінгер, вокалістка та співзасновниця французького гурту Les Rita Mitsouko, померла у віці 68 років. Співачка пішла з життя вночі 14 вересня від агресивної форми раку, пише Euronews.

Рінгер народилася 1957 року в Сюрені поблизу Парижа. Її батько Сем Рінгер, єврей-ашкеназі родом із Польщі, під час Другої світової війни був депортований до концентраційних таборів. Історію батька Катрін Рінгер розповіла у пісні «C'était un homme».

У 1979 році Рінгер познайомилася з музикантом Фредом Шишином. Вони стали партнерами та створили Les Rita Mitsouko. У своїх піснях дует поєднував рок, поп, фанк, електроніку та французький шансон, а сценічний образ гурту вирізнявся експериментами та провокаційною естетикою.

Широка популярність прийшла до Les Rita Mitsouko в середині 1980-х після виходу пісні «Marcia Baïla». Згодом гурт випустив ще кілька відомих хітів, серед яких «Andy», «C'est comme ça» та «Les Histoires d'A.».

У листопаді 2007-го Фред Шишин помер від раку у віці 53 років. Після його смерті Рінгер не припинила виступати — вона продовжила сольну кар’єру, а також виконувала пісні Les Rita Mitsouko на сцені.

У 2026 році співачка залишалася активною. Зокрема, у лютому вона виступила в Парижі. До останніх років Рінгер продовжувала виконувати композиції, створені разом із Шишином.

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