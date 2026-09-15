Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Тут з’являться результати вашого пошуку

Фасад Ватиканської бібліотеки «накрила» 70-метрова хвиля — це робота художника JR

Ірина Маймур 15 вересня 2026
89

Французький художник JR розмістив на фасаді Ватиканської апостольської бібліотеки чорно-біле зображення гігантської хвилі. Інсталяція DILUVIUM завширшки близько 70 метрів створює ілюзію, ніби вода ось-ось накриє будівлю, пише Designboom.

Робота охоплює фасад бібліотеки, що виходить до двору Бельведеру. Для неї JR використав фрагмент гравюри французького художника Гюстава Доре 1866 року із зображенням біблійного потопу та збільшив його до масштабу будівлі. DILUVIUM відкрили 14 вересня.

Ідея інсталяції виникла після розмови JR із представниками Ватиканської бібліотеки. Вони розповіли художнику, що вода є однією з найбільших потенційних загроз для колекції, оскільки може пошкодити книжки, документи та інші матеріали.

«Для них вода — найбільший страх. Одного дня вона може прийти й забрати всю пам’ять, усі сліди цивілізації, які вони зберігали», — пояснив JR.

Водночас художник вкладає в образ хвилі ширший зміст. За його словами, вона також асоціюється зі зміною клімату та екстремальною спекою, політичною поляризацією і стрімким розвитком штучного інтелекту, який JR називає ще однією «хвилею».

Прев'ю відео

DILUVIUM стала частиною виставки AQVA — першого проєкту п’ятирічного циклу Ватиканської апостольської бібліотеки «Catastrophe and Wonder» («Катастрофа й диво»). Експозиція розглядає воду водночас як загрозу для паперу й архівів та як необхідний компонент для виготовлення і реставрації книжок. У проєкті поєднали матеріали з фондів бібліотеки та роботи сучасних художників.

Виставку 14 вересня відкрив Папа Лев XIV під час свого першого візиту до Ватиканської апостольської бібліотеки як понтифіка. Для відвідувачів AQVA працюватиме до 14 травня 2027 року.

Мітки
Новини
Читайте також
Український бренд BETTTER призупиняє випуск нових колекцій В Україні вийшов документальний фільм про Сергія Лифаря — одного з найвідоміших діячів французького балету У Японії можна буде переночувати всередині гігантського покебола ROSHEN українізувала назву цукерок «Сливки-ленивки» — цього 14 років вимагав мовний активіст
Київські замальовки. Випуск 54 14 вересня 2026 Без деруна: під Коростенем пройшов скасований фестиваль 13 вересня 2026 Ukrainian Fashion Week за лаштунками: найкращі образи події 11 вересня 2026 Київ ранковий та вечірній в ілюстраціях Марії Ектової 11 вересня 2026 Архітектурне диво, кратер, чорна діра: історія американських веж-близнюків 11 вересня 2026 Новий фільм Мартіна Макдони «Дикий кінь номер девʼять»: старим тут не місце й не час 10 вересня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.

Тут з’являться результати вашого пошуку