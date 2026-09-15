Фасад Ватиканської бібліотеки «накрила» 70-метрова хвиля — це робота художника JR

Французький художник JR розмістив на фасаді Ватиканської апостольської бібліотеки чорно-біле зображення гігантської хвилі. Інсталяція DILUVIUM завширшки близько 70 метрів створює ілюзію, ніби вода ось-ось накриє будівлю, пише Designboom.

Робота охоплює фасад бібліотеки, що виходить до двору Бельведеру. Для неї JR використав фрагмент гравюри французького художника Гюстава Доре 1866 року із зображенням біблійного потопу та збільшив його до масштабу будівлі. DILUVIUM відкрили 14 вересня.

Ідея інсталяції виникла після розмови JR із представниками Ватиканської бібліотеки. Вони розповіли художнику, що вода є однією з найбільших потенційних загроз для колекції, оскільки може пошкодити книжки, документи та інші матеріали.

«Для них вода — найбільший страх. Одного дня вона може прийти й забрати всю пам’ять, усі сліди цивілізації, які вони зберігали», — пояснив JR.

Водночас художник вкладає в образ хвилі ширший зміст. За його словами, вона також асоціюється зі зміною клімату та екстремальною спекою, політичною поляризацією і стрімким розвитком штучного інтелекту, який JR називає ще однією «хвилею».

DILUVIUM стала частиною виставки AQVA — першого проєкту п’ятирічного циклу Ватиканської апостольської бібліотеки «Catastrophe and Wonder» («Катастрофа й диво»). Експозиція розглядає воду водночас як загрозу для паперу й архівів та як необхідний компонент для виготовлення і реставрації книжок. У проєкті поєднали матеріали з фондів бібліотеки та роботи сучасних художників.

Виставку 14 вересня відкрив Папа Лев XIV під час свого першого візиту до Ватиканської апостольської бібліотеки як понтифіка. Для відвідувачів AQVA працюватиме до 14 травня 2027 року.